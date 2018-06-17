Minik Rümeysa sıtma hastalığına yakalandı

Adana'da arefe günü hastaneye kaldırılan 1 aylık bebeğe sıtma teşhisi konuldu. Küçük bebek karantina altına alındı.

Bebeğin sivrisinek ısırması sonucu hastalığa yakalanmış olma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Sağlık Müdürlüğü yetkilileri alarma geçirdiği tüm ekiplerini küçük Rümeysa'nın oturduğu evi ve mahalleyi karantinaya alarak ilaçlattı. Doktorlar Türkiye’de sıtma hastalığının en son 6 yıl önce Mardin’de bir kamyon şoföründe görüldüğünü son olarak Adana’da bir bebekte görülmesine şaşırdıklarını belirtti.

AİLENİN OTURDUĞU SEMT İLAÇLANDI

Adana’da Ova Mahallesi 44198 Sokakta oturan Yıldız ailesinin 20 günlük kız bebekleri Rümeysa Yıldız şiddetli ateş sonrası ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kan tahlilleri yapılan ve ilk olarak menenjit şüphesi ile belinden su alınan küçük bebeğin daha sonra sıtma hastalığına yakalandığı belirlendi. Seyhan Devlet Hastanesine bağlı Marsa Çocuk hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde karantina altına alınan bebeğin hastalığa sivrisinek ısırması sonucu yakalandığı sonucuna varan doktorlar durumu Sağlık il Müdürlüğü’ne bildirdi.

6 YIL ÖNCE GÖRÜLMÜŞ

Yetkililer tedbir amaçlı ailenin oturduğu bölgeyi ilaçladı. Doktorlar Türkiye’de sıtma hastalığının yıllardır görülmediğini belirterek, “En son 6 yıl önce Mardin’de uluslararası taşımacılık yapan bir TIR şoföründe görülmüş. son olarak da Adana’da tekrar rastlandı. Tüm tedbirler alındı. Çocuğumuzun da durumu iyiye gidiyor” dediler.

BABA DOKTORLARA GÜVENİYOR

Küçük bebeğin babası Mehmet yıldız doktorların kendileri ile çok ilgilendiğini ve onların bebeğini iyileştireceği konusunda ümitli olduğunu belirtti. Yıldız, “Rümeysa’dan başka 4 yaşında Zümra isimli bir kızım daha var. kardeşini çok merak ediyor ve sürekli ne zaman gelecek diye soruyor. Annesi Rümeysa’ya bayramlık almıştı ancak giydirmesi daha nasip olmadı. Allah razı olsun doktorumuz çok ilgileniyor. Ancak yine de endişeliyiz” dedi.