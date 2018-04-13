Miraç Kandili kutlu olsun: En manalı ve anlamlı resimli Regaip Kandili mesajları (2018)

Miraç kandili İslam alemi tarafından huşu içinde idrak edilecek. Mübarek üç ayların başlamasının ardından bugün Miraç kandili idrak ediliyor. İslam alemi için en mübarek günlerden biri olarak kabul edilen Miraç Kandili bugün huşu içinde yaşanıyor... Miraç kandili ibadetlerinizde okuyabileceğiniz Miraç kandili duaları da sizler için haberimizde yer alıyor. İşte Miraç Kandili mesajları...

Miraç Kandili, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselme hadisesidir. Miraç Kandili geldi, birçok kişi bugünü ibadetlerle geçiriyor ve çevresindeki inanların kandilini kutlamak için kandil mesajlarını araştırıyor. Miraç kandili ibadetlerinizde okuyabileceğiniz Miraç kandili duaları da sizler için haberimizde…

Mübarek üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili geldi… Mübarek Regaip Kandili gününde sevdiklerinin kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar kandil mesajlarını araştırıyor, ayrıca birçok inanan kandil günü hangi ibadetleri gerçekleştirmesi gerektirdiğini araştırıyor. İşte 2018 yılının dini günleri ve tarihleri…

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI

Miraç Kandili bugün (13 Nisan Cuma) idrak ediliyor. Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl değerlendirmeliyiz? Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. İsra ; Gece yürüyüşü ve yolculuğu demektir. Mirac ; Yükseğe çıkmak demektir. Miraç, müslümanlar tarafından kandil gecesi olarak kutlanır.

MİRAÇ NEDİR? MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göge yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2018

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa'ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

“O (peygamber), Cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında. Ki Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/13-18)