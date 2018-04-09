İslam alemi mübarek üç aylara giriş yaptı ve ilk kandil olan Regaip Kandili'ni kutladı. Üç aylarda bulunan ikinci kandil ise Miraç Kandili. Peki Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2018 kandil tarihleri...

Miraç Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edildiği gün idrak edilir. Miraç, hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Haberimizde 2018 kandil tarihlerini ve Miraç Kandili ne zaman sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

MİRAÇ NEDİR?

Miraç, Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır.

Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.



MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? 2018 KANDİL TARİHLERİ

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.