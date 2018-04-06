Miraç Kandili yaklaşıyor! Miraç kandili ne zaman? İşte kandil tarihleri…

İslam alemi üç aylara giriş yaptı ve mübarek günler peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde idrak ettiğimiz Regaip Kandili'nin ardından Miraç Kandili'de geliyor. İşte Miraç Kandili'nin tarihi ve anlamı...

İçinde bulunduğumuz ayda Miraç Kandili var. Peki Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili’nde nasıl ibadet etmeliyiz? Miraç Kandili bu sene 13 Nisan 2018 Cuma günü idrak edilecek ve inananlar ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte yılın kandil tarihleri ve Miraç Kandili gecesi yapılabilecekler…

KANDİL TARİHLERİ

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ANLAMA GELİR?

Arapça’da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamına gelir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram’dan Beytü’l-Makdis’e (Kudüs) götürülür. Kur’an’ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında “İsra” adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)’in Beytü’l-Makdis’ten Allah’a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur’an’da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.

MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

*Kur’an-ı Kerim okuyarak, *Peygamberimiz ( a.s.m)’in mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okuyarak,

*Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet ederek,

*Allah rızası için namaz kılarak,

*Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yaparak,

*Günahlarımızın bagışlanması için Allah’tan af dileyerek,

*Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okuyarak,

*Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek,

*Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirerek,

*Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek,

*Dargın ve küskünleri barıştırarak, değerlendirebiliriz.