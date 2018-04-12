Miraç Kandili’niz mübarek olsun! Sevdiklerinizi en güzel Miraç Kandili mesajları ile kutlayın

Miraç Kandili yarın (13 Nisan Cuma) idrak edilecek. Miraç Kandili'nin anlam ve önemi nedir? Bu mübarek günü nasıl değerlendirmeliyiz? Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu özel günde sevdiklerinizi kutlayabilmeniz için en güzel Miraç Kandili mesajlarını derledik. İşte Miraç Kandiline ilişkin ayrıntılar...

Miraç Kandili ne zaman? Miraç ne anlama geliyor? Miraç, İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesidir. Aslen “yükseğe çıkma” anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide Hz. Muhammed'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen binek üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, Miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Dolayısıyla İsra ve Miraç olarak da anılır. Miraç Kandili, 13 Nisan Cuma günü idrak edilecek.

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!

-Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Miraç kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

-Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.

-Kul bittim dediği anda Rabbi yettim der… Dermanı kulda aramamak, ellerimizi hep ona açmak ve dualarda unutulmamak dileğiyle Miraç Kandiliniz mübarek olsun

-Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, Dualarınız Kabul Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

-Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

-Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller!

-Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini basımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle Nice kandiller.

-Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır… Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

-Tüm Müslüman eleminin mübarek “Miraç Kandili'ni” kutluyorum… Bu hayırlı günde Allah ‘Barış, Huzur, Sağlık' nasip etsin.

-Miraç Kandiliniz mübarek olsun; dualar müşterektir, duanızla gücümüze güç katmak ne güzel.. Allah kabul ve hayra vesile kılsın.

-Peygamberimizin Miracının hepimizin huzur ve barışına vesile olması dileğiyle kandilimiz mübarek olsun.

Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun.. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle.. Herkese hayırlı günler…

-Sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olsun. Miraç kandilimiz hayırlı olsun…

-Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun

-Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.

-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandilinizi kutlarım.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim… Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım… Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

-Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun Miraç kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİ İLE İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER

“Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa'ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.” (İsra, 17/1)

“O (peygamber), Cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında. Ki Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/13-18)

“Mirac gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. “İlmi ile amel etmeyen din adamlarıdır” dendi.” (Buhari, Müslim)

“Miraçta Allah Resulü(s.a.v)'e şu üç şey verildi: Beş vakit namaz verildi, Bakara Suresinin son kısmı Amenerresul verildi ve bu ümmetten Cenab-ı Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu söz verildi” (bk. Müslim, İman, 279).

“İsra gecesi her gökte, Muhammedün Resulullah ve arkasından Ebu Bekri Sıddık yazılı olduğunu gördüm.” (Ebu Nuaym)

“Miracda, Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kim olduğunu sordum. “Bunlar, gıybet ederek insanların etlerini yiyenlerdir” dendi.” (I. Ahmed)

MİRAÇ KANDİLİ’NİN ANLAM VE ÖNEMİ NE?

Miracın Hicret’ten bir yıl ya da 16 ay önce recep ayının 27. gecesinde gerçekleştiğine inanılır. Rivayete göre Hz. Muhammed gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytül Makdis’in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır.

Hz. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii’in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre Hz. Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Âdem, Yusuf, Yahya ve İsa, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül Münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidret’ül Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Anlatılana göre Hz. Muhammed Mekke’ye döndüğünde yaşadıklarının gerçek olup olmadığından kuşku duyanların soru yağmuruna tutulmuştur. Ama sorulara doğru cevap vermiştir. İslam'ın ilk zamanlarında dinin oruç, zekât, şehitlik ve hac gibi belli kuralları, prensipleri tam olarak belirlenmemişti. Gece namazları rağbet görmekle birlikte, ibadet kuralları da açık ve seçik olarak belirlenmemişti. Rivayete göre İsra ve Miraç bu konudaki belirlenmeleri sağlamış olaylardır. Buna göre miraçta;

Hz. Muhammed, Miraç sırasında namaz vakitlerinin beş vakit olarak düzenlenmesi gerektiğini öğrenmiş ve Miraç’tan sonra bu buyruğu Müslümanlara bildirmiştir. Hadis kaynaklarına göre Miraç’ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa’nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Muhammed’in birkaç kere geri dönüp Allah’tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir. Şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdesi verilmiştir

MİRAÇ KANDİLİ’NDE NASIL İBADET ETMELİ?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.