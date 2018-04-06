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MİT 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirdi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Habertürk TV’ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

android-time 07:24 6 Nisan 2018
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MİT 18 ülkeden 80 FETÖ’cüyü paketleyip Türkiye’ye getirdi
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Habertürk TV’ye çarpıcı açıklamalar yaptı.

MİT'in Kosova'da yaptığı operasyonla 6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirilmesine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.MİT'in istihbarat toplama ve yurtdışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi bulunduğunu kaydeden Başbakan Yardımcısı şunları söyledi:“MİT, yurtdışında yürüttüğü operasyonlarla FETÖ'ye büyük bir darbe vurmuştur.

Kosova'daki olay büyük bir başarıdır. MİT'in operasyonları sürecek. Şu ana kadar 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiler.”FETÖ'nün bitmediğini, FETÖ ile mücadelenin bitmediğini belirten Bozdağ, “FETÖ yapısı,çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kendilerini her kılığa sokabiliyorlar” dedi.

Son güncelleme: android-time 07:3006.04.2018
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