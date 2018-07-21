MİT Başkanı Fidan’a kurulan kumpasın perde arkası

FETÖ'nün MİT kumpasına ilişkin soruşturma dosyasında, çarpıcı ve bir o kadar da önemli bilgiler yer aldı. Kumpasın ne zaman ve nerede organize edildiği, MİT'çilerin FETÖ'cü savcılarla ne konuştuğu, gözaltına alınan MİT'in irtibat elemanını kimlerin deşifre ettiği ayrıntılarıyla birlikte ele alındı. Dosyada; ifadesi alınan bir MİT ifadesi vasıtasıyla teşkilatın iki yıllık çalışmasının FETÖ'cülerin eline geçtiği vurgulandı.

Ümit TÜRK, Fatma VURGUN/İSTANBUL

Kamuoyunda “7 Şubat MİT Krizi” olarak bilinen ancak Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’ına yönelik kumpası olduğu anlaşılan olayın perde arkasında yaşananlar savcılığın başlattığı soruşturma dosyasında yer aldı. Kumpasın bizzat Fetullah Gülen’in talimatı üzerine örgütün emniyetteki yapılanmasında yer alan kişiler tarafından yapılan bir toplantıyla kararlaştırıldığı belirlendi.

FETÖ’NÜN AÇIKTAN GİRİŞTİĞİ İLK OPERASYON…

Dosyada, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılması olayının, FETÖ’nün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyonu olduğu kaydedildi.

ERDOĞAN’IN AMELİYAT OLACAĞI GÜNE DENK GETİRİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar şöyle anlatıldı; FETÖ, hükümetin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı MİT’i, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi göstermeye çalıştı. İlk olarak MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldı. 4 üst düzey MİT görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarılarak evlerinde arama yaptırıldı. Bu işlemler o tarihte Başbakan olan Erdoğan’ın ameliyat olacağı güne ayarlandı. Ancak son anda ameliyat tarihinin değişmesiyle operasyon boşa çıkarıldı.

HÜKÜMET, ÇÖZÜM SÜRECİ ÜZERİNDEN DEVRİLMEK İSTENDİ

Dosyadaki yazıda; “Bu suretle toplum nezdinde oluşturdukları algı doğrultusunda MİT üzerinden devleti ve dolasıyla da siyasi iktidarı PKK silahlı terör örgütü ile irtibatlı göstermek suretiyle tıpkı 17/25 ve 15 Temmuz darbe teşebbüslerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği…” ifadesine yer verildi.

MİT’E AİT SES KAYITLARI SIZDIRILDI

Kumpas sürecinin başlangıcının ise MİT’e ait ses kayıtlarının sızdırılmasıyla başladığı anlatıldı. Yine dosyaya yansıyan bilgilere göre, MİT yetkilileriyle PKK’lılar arasında Oslo’da geçtiği iddia edilen ses kayıtları masada bulunan PKK’lı Adem Uzun tarafından kaydedildi. 4 Mart 2010’da Belçika polisi Brüksel’de, Adem Uzun ile bazı üst düzey PKK’lıları gözaltına aldı. Belçika polisi söz konusu ses kaydını Adem Uzun’un üzerinde buldu. Türkiye’ye gönderilen ses kaydını FETÖ’cü polisler teslim aldı.

KUMPASA DELİL GÖSTERİLECEKTİ

Ses kaydı MİT’e yönelik kumpasta kullanılmak üzere 13 Ocak 2012 günü KCK operasyonları sırasında Diyarbakır’daki DBP Binasında ele geçirilmiş gibi gösterildi. 3 Şubat günü, yani 7 Şubat operasyonundan 4 gün önce ise FETÖ’cü polisler tarafından ses birleştirmeleri de yapılan ses kaydı, çözümlendikten sonra dosyaya konuldu.

ERDOĞAN’IN RESMİ KONUTU İLE İKAMETGAHINDA “BÖCEKLER” BULUNDU

Kumpas sürecinde, başbakanın subay evlerindeki ikametgahın da ve resmi konutun da MİT görevlileri yaptıkları aramada iki ayrı dinleme cihazı buldu. Bu böcekleri bırakanların da FETÖ’cü polisler olduğu belirlendi.

MİT’İN İRTİBAT ELEMANINI GÖZALTINA ALDILAR

Dosyadaki bilgiye göre, MİT’e yönelik kumpas süreci işletilirken önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyeti, 20 Aralık 2011 yılında KCK basın komitesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon listesinde olmayan bir mekan da basıldı. Burada MİT’in irtibat elemanı olan M.Ö., gözaltına alındı. Baskını öğrenen MİT görevlileri, soruşturmada görevli özel yetkili savcı Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya (FETÖ’den ihraç edildiler) ile görüştü. Savcılara, MİT'in özel çalışması anlatılarak, ‘konunun deşifre olması halinde pek çok MİT elemanının hayatının tehlike gireceği’ söylendi. Savcıların ise “canınız bize emanet“ diyerek gönderdiği MİT görevlileri hakkında iki gün sonra teknik takip kararı aldırdı.

MİT’İN İKİ YILLIK ÇALIŞMASI FETÖ’NÜN ELİNE GEÇTİ

Gözaltına alınan M.Ö., Milli İstihbarat Teşkilatı bilgisi dahilinde ifadesinin alındığına ikna edildi. M.Ö., kumpası hazırlayan polislerin ayarladıkları iki ayrı avukata MİT’in iki yıllık çalışmasını anlattı. M.Ö.'nün savcılıktan serbest bırakılırken çizdiği şema, FETÖ’nün eline geçmiş oldu.

KUMPAS SÜRECİNDE YER ALDIĞI İDDİA EDİLEN 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında aralarında dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Erol Demirhan, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün ile gazeteci Mustafa Gökkılıç’ın da bulunduğu 14 kişi, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçundan tutuklanmıştı.