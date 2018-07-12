MİT Kumpası soruşturmasında 24 gözaltı kararı

FETÖ'nün "7 Şubat MİT kumpası"na yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Listenin başında FETÖ lideri Fethullah Gülen bulunuyor. Şu ana kadar gazeteci Mustafa Gökkılıç, iki polis memuru ve bir avukat yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “FETÖ'nün 7 Şubat Mit Kumpasına yönelik soruşturma kapsamında yakalama ve gözaltı kararı alınmıştır, 24 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.” denildi.

Şüpheliler arasında; FETÖ lideri Fetullah Gülen, halen cezaevinde bulunan FETÖ’nün polis müdürleri Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Serdar Bayraktutan, Oğuzhan Ceylan, Erol Demirhan ile FETÖ’nün sözde MİT imamı Murat Karabulut, soruşturmayı başlatan eski savcı Sadrettin Sarıkaya ve Bilal Bayraktar’ın olduğu ve tutuklu olmayan şüphelilere yönelik yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şu ana kadar gazeteci Mustafa Gökkılıç, iki polis memuru ve bir avukatın yakalandığı öğrenildi.

(Ayrıntılar gelecek)