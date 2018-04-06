MİT operasyonunda 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında MİT ve Jandarma koordinesinde gerçekleştirilen ve aralarında kırmızı liste ile aranan terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu 'Panzer Kemal' kod adlı Medeni Sayılgan'ın da bulunduğu etkisiz hale getirilen 7 terörist arasında 2 PKK'lının da Gri liste ile arananlar arasında bulunduğu tespit edildi. 'Soro Amed' kod adlı Mehmet Reber Çetin ve 'Harun Munzur' kod adlı Maşallah Malazgirt'in de İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde 300 bin TL ödüllü Gri listede yer aldıkları ortaya çıktı.

PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyon olarak değerlendirilen ve örgütün sözde Erzurum saha yapılanmasının tamamen çökmesini sağlayan operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik birimlerinden alınan detaylara göre, Tunceli il jandarma komutanlığı ve MİT, yaptığı istihbarat çalışmasında PKK’nın sözde Erzurum Saha sorumlusu ‘Panzer Kemal’ kod isimli Medeni Sayılgan ve 2 yardımcısı ile birlikte toplam 7 teröristin Pülümür ilçesini Bingöl’ün Kiği ilçesi ile sınır olan Kırdım ormanları bölgesinde gizlendikleri tespit edildi. Kırdım ormanları bölgesinde sarp kayalık alanda kış üstlenmesinde bulunan 7 PKK’lının yerini dün sabah saatlerinde tespit eden güvenlik güçleri, kendilerini fark eden PKK’lıların ateş açmasıyla çatışma çıkarken, teröristlerin bulunduğu alan tamamen kuşatma altına alındı.

10 SAAT TESLİM OLMALARI BEKLENDİ

Güvenlik güçleri daha sonra terörist gruba ‘Teslim ol’ çağrılarında bulundu. Jandarmanın saatler süren, “İstersek şu an sizi anında öldürebiliriz ama teslim olmanızı ve devletin şefkatli kollarına sığınmanızı istiyoruz. Lütfen teslim olun sizi öldürmek istemiyoruz” çağrısı sonuç vermedi. PKK’lı grubun teslim olması için yaklaşık 10 saat bekleyen güvenlik güçleri sabah saatlerinde önce 4 ardından devam eden çatışmada ise 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

ERZURUM GRUBU TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon ile birlikte PKK terör örgütünün Erzurum yapılanmasının tamamen çökertildiği belirtildi. Son 1 yıl içinde aralarında üst düzey yöneticilerinde olduğu ve Erzurum bölgesinde faaliyet yürüten 43 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum ve Bingöl’deki terörist grupları arazi yapısı nedeniyle kış üstlenmesini Tunceli bölgesinde gerçekleştirirken, son bir yılda gerçekleşen operasyon ile grupların tamamen etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK’LI SAYILGAN, BİR ÇOK KANLI SALDIRININ FAİLİ OLARAK ARANIYORDU

Pülümür’deki operasyonda 4 milyon ödül kırmızı listede aranan ‘Panzer Kemal’ kod adlı Medeni Sayılgan’ın daha önce bulunduğu Amanoslar bölgesi dahil bir çok kanlı eylemin faili olduğu belirtildi. Sayılgan’ın, Osmaniye’de ve İskenderun´da 14 askerin şehit edilmesi, Osmaniye-Kanlıgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli Jandarma Teğmenin eşi Pınar Akdağ´ın lojmanda şehit edilmesi ve 16 terör suçundan arandığı ortaya çıktı.

Operasyon ile ilgili Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada çok sayıda mühimmat ile gıda maddelerinin de ele geçirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

“Çatışmada bir askerimiz kolundan yaralanmış olup tedavisi devam etmektedir. Kırmızı listede (4 milyon TL) aranan sözde Erzurum saha sorumlusu Panzer Kemal kod adlı Muş-1978 doğumlu Medeni Sayılgan’ın terör örgütüne 1993 yılında katıldığı, birçok kanlı baskını organize ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespiti çalışmalarında, Soro Amed kod adlı, Mehmet Reber Çetin, Harun Munzur kod adlı Maşallah Malazgirt isimli iki BTÖ mensubunun da terör arananlar gri listede (300 bin TL)yer aldığı tespit edilmiştir. Operasyon bölgesinde, teröristlerin üzerinde ve sığınak içerisinde 4 adet M 16 Piyade Tüfeği, 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet sırt telsizi, 1 adet el telsizi, 5 adet Kaleşnikof şarjörü, 642 adet Kaleşnikof ve M 16 mühimmatı, 20 adet M16 şarjörü, 10 adet el bombası, 1 adet anti tank roket atar mühimmatı, 17 adet dolu tüp, 3 adet akü, 1 adet dürbün, 7 adet şemsiye, 4 adet sırt çantası, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet soba, 10 adet battaniye, 7 adet uyku tulumu, 4 adet mont, 2 çift kar elbisesi, 5 adet panço, 10 adet met, 30 adet çakmak gazı, 20 adet koli bandı, 50 Kg şeker, 20 paket çay, 50 Kg tuz, 10 kilo kuru yemiş, 70 Kg pirinç, 60 Kg mercimek, 50 Kg fasulye, 50 Kg bulgur, 20 adet dut pekmezi, 100 paket tütün, 2 adet yemek ocağı, 10 adet pil bloğu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir.” DHA