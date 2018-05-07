MİT TIR’ları davası yeni gelişme: Erdem Gül’ün dosyası ayrıldı tek sanık Can Dündar

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayımlanmasına yönelik davada verilen kararın Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yargılama yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.Daha önce Can Dündar’a "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası veren mahkeme Yargıtay’ın "casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiği yönündeki kararına uydu.

Yargıtay'ın Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e delil yetersizliğinden “beraat verilmesi gerekir” kararına karşı da mahkeme Gül'ün dosyasının bu davadan ayrılmasına hükmetti.

Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarlığının avukatları “devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerine ilişkin olduğu gerekçesiyle” duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

Heyet, Can Dündar hakkında istenen iade talebine ilişkin kararın da beklenmesine hükmetti.