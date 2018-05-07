MİT TIR’ları davası yeni gelişme: Erdem Gül’ün dosyası ayrıldı tek sanık Can Dündar

Yargıtay'ın Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e delil yetersizliğinden “beraat verilmesi gerekir” kararına karşı da mahkeme Gül'ün dosyasının bu davadan ayrılmasına hükmetti.
Cumhurbaşkanı ve MİT Müsteşarlığının avukatları “devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgelerine ilişkin olduğu gerekçesiyle” duruşmanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.
Heyet, Can Dündar hakkında istenen iade talebine ilişkin kararın da beklenmesine hükmetti.