MİT’in Gabon’dan getirdiği FETÖ’cüler hakkında yeni gelişme

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yaptığı operasyonla Afrika ülkesi Gabon’dan getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 3 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında olan Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 şüpheli sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin “Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme” ve “Uluslararası casusluk yapma” suçundan tutuklanmaları talep edildi.

FETÖ YÖNETİCİSİ

Savcılık sevk yazısında, şüpheli Osman Özpınar’ın FETÖ bünyesinde sözde Gabon “ülke hadimi” olarak örgütsel faaliyette bulunan örgüt yöneticilerinden olduğu vurgulandı. Şüphelinin örgütün kendi jargonunda “Hicret” görevi verdiği belirtilen sevk yazısında, şüphelinin FETÖ’nün Afganistan, Pakistan, Kenya, Ekvador ve son olarak da Gabon da bulunanan okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı ifade edildi. Şüphelinin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine örgütün finans kuruluşu Bank Asya hesabına 24 bin TL para yatırdığı da sevk yazısında yer aldı.

FETÖ'NÜN TALİMATIYLA 20 BİN TL YATIRMIŞ

Şüpheli Özpınar'ın adına kayıtlı telefon hattında Bylock kullandığının da tespit edildiği belirtildi.

Savcılık sevk yazısında şüpheli İbrahim Akbaş’ın FETÖ’nün bünyesinde Gabon’da örgüt yöneticiliği yaptığı aktarıldı. Şüpheli Akbaş’ın da terörist başı Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya hesabında 20 bin TL arttırıma gittiğinin belirlendiği vurgulandı. Şüpheli Akbaş'ın örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

GABON ÜLKE İMAMI

Şüpheli Adnan Demirönal’ın da FETÖ’nün sözde Gabon “ülke imamı” olarak görev yaptığı belirlendi. Sevk yazısında, şüphelinin Burkina Faso, Azerbaycan ve son olarak da Gabon da bulunan okullarında öğretmenlik yaptığı vurgulanarak, Bank Asya hesabında 35 bin TL'lik hesap arttırımına gittiği, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi.