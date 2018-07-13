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MİT’in girişinde “Başkanlık” değişimi

Anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi.

android-time 13:59 13 Temmuz 2018
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MİT’in girişinde “Başkanlık” değişimi
Anayasa değişikliğine uyum kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ardından Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı giriş kapısındaki yazıda değişikliğe gidildi.

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Başkanlık olan MİT’in, Yenimahalle’deki merkez binasının girişindeki “T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Müsteşarlığı” yazısı, “T.C. Cumhurbaşkanlığı MİT Başkanlığı” olarak değiştirildi.

Farklı binalarda hizmet veren ve mevcut binasına 1970’te taşınan teşkilatın ana giriş kapısına, Kasım 2000’e kadar kuruma ilişkin herhangi bir ibare yazılmamıştı. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında FETÖ/PDY mensupları tarafından hedef alınarak tahrip edilen ana giriş kapısı, daha sonra onarılmıştı.

ANKARA (AA)

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