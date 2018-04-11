MİT’ten ihraç edilen FETÖ’cüler hakkında iddianame hazırlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çalışma evlerine yönelik yapılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün yurtdışı okullarında Türk kültürüne değil aksine İngiliz kültürüne ağırlık verdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün çalışma evlerinde kalan ve evlerden sorumlu örgüt mensuplarının da bulunduğu 24’ü tutuklu 5 firari 30 şüpheli yer aldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen MİT mensubuları ile Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu öğrenildi.

FETÖ YETİŞTİRDİ MİT’E SIZDIRDI

İddianamede FETÖ tarafından yetiştirildikten sonara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gibi devletin önemli birimlerine sızdırılan örgüt üyeleri hakkında önemli bilgiler yer aldı. İddianamede, şu bilgilere yer verildi: “Söz konusu örgüt-çalışma evinde başta Sinan A.ve F.K. olmak üzere örgütün MİT’e sızdırmak için hazırladığı Hasan Hüseyin, Fahrettin, Tarık, Enes (kod) isimli örgüt mensuplarıyla birlikte kalan şüpheli Şahin İ., burada aylarca örgüt içi eğitim ve sınava hazırlık süreci geçirmiş, daha sonra örgüt tarafından Ankara’ya yönlendirilmiş, burada MİT sınavına girerek örgütün de yardımıyla başarı sağlayarak kurum personeli olmuştur.”

YURTDIŞI OKULLARINDA İNGİLİZ KÜLTÜRÜ ÖĞRETİLDİ

İddianamede, örgütün çalışma evlerinin haricinde örgütün yurtdışındaki okullarından da bahsedildi. İddianamede söz konusu yurtdışındaki okulların bilinenin aksine Türk kültürünü yaymadıkları aksine İngiliz kültürüne yatırım yaptıkları vurgulandı. Buna ilişkin şu ifadelere yer verildi; “Mesela, “İnternational School” bir İngiliz okuludur. Örgüt yurt dışında “İnternational School” ismiyle okullar açmaktadır. Bu okulların açılabilmesi için İngiltere’nin izni gerekmektedir ve patentide İngiltere’ye aittir. Öğretmen kadrosunun bir kısmı İngilizce konuşan ülkelerden seçilmektedir. Bu okullarda İngiliz ajanlarda eğitim vermekte olup, Türkçe eğitim yoktur. Öğrencilerden yalnızca yine örgüt tarafından düzenlenen Olimpiyatlara katılanlara bir iki şarkı türkü ve İstiklal Marşı ezberletilmektedir. Türkçe ve Türk kültürü adına bu okullarda öğrenim gören öğrenciler hiçbir şey bilmemektedirler. Türk kültürü ve diline değil, İngiliz Kültürü ve diline yatırım yapıldığı anlaşılmaktadır…”

İNGİLİZCE'YE KATKI SAĞLADIĞI İÇİN ÖDÜLLER VERİLDİ

Yurtdışındaki okulların örgüt elebaşısı Gülen’in 1992 yılında ABD gezisinden sonra açılmaya başlandığı hatırlatılan iddianamede, bu okullarda dini eğitim verilmediği, bu okulların eğitim dilinin ise İngilizce olduğu belirtildi. Bu okulların İngiliz dili ve kültürüne sağladığı katkı nedeniyle de bazı devletler tarafından ödüller verildiği anlatıldı.

ÖĞRETMEN GÖRÜNÜMLÜ AJANLAR

Bu okullarda görevli diplomatik pasaportu bulunan öğretmenlerin ise İngilizce öğretmeni görünümlü, CIA ajanları olduğu kaydeildi. İngilizce dil öğretmeni olarak gösterilen gizli servis çalışanlarının faaliyetlerini bu okullar üzerinden sorunsuz şekilde devam ettirildiğinin ise bilindiği kaydedildi.