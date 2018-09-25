Mobil Park Polisi zehir tacirine göz açtırmadı

İstanbul'da lüks bir sitenin önünde uyuşturucu satan zehir taciri, park polisinin dikkati sayesinde 2 kadın müşterisiyle yakalandı. Yapılan aramada aracın kabin aydınlatma lambasının içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Başakşehir'de görev yapan Mobil Park Polisi ekibi lüks bir site önünde park eden bir araçtan şüphelendi. Aracı fiziki takibe alan ekip, otomobile binen ve kısa süre sonra inen 23 yaşındaki M.C. isimli kadının peşine düştü. Bir süre sonra durdurulan kadının üst aramasında “Hibrit esrar” olarak da bilinen Hint keneviri bulundu. Kadın gözaltına alındı.

MÜŞTERİSİYLE YAKALANDI

Daha sonra park halindeki araçtaki 35 yaşındaki bir kadınla, 42 yaşındaki A.G.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadının uyuşturucu satın aldığı iddia edildi.

ZULADAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Otomobilde yapılan detaylı aramada zula olarak kullanılabilecek gizli bölmeler tek tek söküldü. Polis, aracın ön iç aydınlatma lambasından döşeme altına içine gizlenmiş 22 paket skunk adlı uyuşturucuyu buldu. Ayrıca uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bir miktar paraya ve telefona da el konuldu.

KADINLAR ŞARTLI SERBEST

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin daha önce de uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi. “Torbacı” olarak da adlandırılan uyuşturucu satıcısının özellikle lüks sitelerin bulunduğu bölgeleri mesken edindiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. “Uyuşturucu Ticareti Yapmak” suçundan tutuklanırken, 2 kadın halkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Kadınlar şartlı olarak serbest bırakıldı.