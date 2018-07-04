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Motosiklet hızlı girdiği virajda devrildi: 2 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti. Olay yerine bulunan vatandaşların aşırı duyarsızlığı ise dikkat çekti. Öyle ki; bazıları cesetlerin karşısında oturup sohbetlerine devam etti, bazıları da balık tutmaya...

android-time 09:11 4 Temmuz 2018
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İzmir'in Konak ilçesinde, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp devrilen motosikletteki Habip Dağal (40) ve Zafer Çelik (42) hayatını kaybetti. Olay yerine bulunan vatandaşların aşırı duyarsızlığı ise dikkat çekti. Öyle ki; bazıları cesetlerin karşısında oturup sohbetlerine devam etti, bazıları da balık tutmaya...

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı Semti yakınlarında meydana geldi.

Konak’tan Balçova yönüne giden Habip Dağal yönetimindeki 26 BC 694 plakalı motosiklet, virajı alamayarak yol kenarındaki kaldırıma çarpıp devrildi.

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Kazada, Dağal ve yanındaki Zafer Çelik, yaklaşık 100 metre sürüklenerek tramvay yoluna düştü.

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FOTO: DHA / Bazı vatandaşların yaşanan üzücü olay karşısındaki duyarsızlıkları dikkat çekti.

Sahilde balık tutan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağal ve Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çelik ve Dağal’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

DHA

Son güncelleme: android-time 09:5604.07.2018
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