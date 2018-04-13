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Motosiklet ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada iki kuzen hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde aynı motosiklette seyahat eden küçük yaştaki kuzenler, çarpıştıkları otobüsün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

android-time 19:34 13 Nisan 2018
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Motosiklet ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada iki kuzen hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde aynı motosiklette seyahat eden küçük yaştaki kuzenler, çarpıştıkları otobüsün altında kalarak hayatlarını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Vural Sokak ile Sever Sokak'ın kesişişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.K. yönetimindeki halkı otobüsü Sever Sokak'ta ilerken, Sever Sokak'tan çıkan Tural Özbey (16) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisi ile Hasan Salman (14) ve Tural Özbey motosikletle beraber halk otobüsünün altında kaldı. Otobüs altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi. O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından ilk olarak otobüsün altında sıkışan kuzenler çıkarıldı. Otobüsün altından çıkarılan kuzenler sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra Darıca Farabi Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kuzenler Hasan Salman ve Tural Özbey hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü D.K. gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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