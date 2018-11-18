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Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü

Gaziantep’te motosikletiyle kontrolünü kaybedip refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen şahsın kardeşinin de 1.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

android-time 13:20
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Motosiklet refüje çarptı: 1 ölü
Gaziantep’te motosikletiyle kontrolünü kaybedip refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ölen şahsın kardeşinin de 1.5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Mehmet Özçelik (41), Beştepe Mahallesi’ndeki evinden çıkarak motosikletiyle şehir merkezine seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Özçelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet kaza yapılan yerden 80 metre ileriye kadar kayarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mehmet Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze yakınlarına teslim edilecek.

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Kardeşiyle aynı kaderi paylaştı

Motor kazasında ölen Mehmet Özçelik'in kardeşi Cebrail Özçelik'in de yaklaşık 1.5 yıl önce otomobiliyle Gaziantep- Osmaniye otobanında seyir halindeyken otobanda duran tıra arkadan çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

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