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Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti

Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Korkunç olay sonrası olay yerine gelen ekipler 69 yaşındaki Havva Dağ'ın üzerinden çıkan kimliği görünce gözyaşlarını tutamadı.

android-time 13:04 21 Mart 2018
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Motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçtığı şehit annesi hayatını kaybetti
Mersin’in Anamur ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti. Korkunç olay sonrası olay yerine gelen ekipler 69 yaşındaki Havva Dağ'ın üzerinden çıkan kimliği görünce gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Dağ'a (69) çarptı.

Kazada ağır yaralanıp kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1994 yılında Tunceli’de bölücü örgüt mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Davut Dağ’ın annesi olduğu anlaşılan Havva Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşlı kadının ölümüne neden olan motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA / Şehit babası Ahmet Dağ koltuk değneklerine dayanıp, kanlar içindeki eşine son kez böyle baktı.

Polis ekipleri, şehit annesine çarptıktan sonra motosikletini olay yerinde bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Kaza sonrası kanlar içinde kalan talihsiz kadının üzerinden çıkan, şehit yakını kimliği görenleri ağlattı.

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İHA

Son güncelleme: android-time 13:4121.03.2018
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