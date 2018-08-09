MPİ 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

MPİ 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı! On binlerce yurttaşımızın oynadığı 5+1 şanslı rakamı doğru tahmin etme oyunu olan Şans Topu oyunu çekilişi Çarşamba günleri gerçekleşiyor. İşte Milli Piyango İdaresi 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

MPİ Şans Topu sonuçlarını açıklandı. Milli Piyango İdaresi, 8 Ağustos Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu. Bu çekilişteki büyük ikramiye tutarı 676 bin 864 TL belirlenmişti. Büyük ikramiye ikiye bölünü. Milli Piyango İdaresi Ankara Balgat binasında noter huzurunda belirlenen şanslı rakamlar ise şöyle:

8 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

1, 22, 29, 32, 33 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ – İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.