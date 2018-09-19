MPİ Şans Topu çekilişi ne zaman, saat kaçta düzenleniyor?

Her Çarşamba vatandaşların merakla beklediği Şans Topu çekilişi gerçekleşiyor. Şans Topu'nda 5+1 şanslı rakamı bilenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Şans Topu çekilişi hakkında ayrıntılı bilgileri haberimizde derledik. İşte Şans Topu çekiliş saati...

Şans Topu oyununda (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksek. Her hafta Çarşamba günleri saat 21.15’te çekiliş düzenleniyor. Vatandaşlar MPİ canlı çekilişini http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden izleyebiliyorlar.

İKRAMİYE KAZANANLAR NEREDEN ALACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.