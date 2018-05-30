30 Mayıs MPİ Şans Topu sonucu: Büyük ikramiye bir kişiye vurdu!

Şans Topu açıklandı. Milli Piyango İdaresi her çarşamba düzenlenen Şans Topu çekilişini gerçekleştirdi. Bu hafta MPİ'nin vereceği büyük ikramiye ve 5+1 bilen talihli merak ediliyor. Vatandaşlar kuponlarını doldurdu internet üzerinden 30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte 30.05.2018 Şans Topu çekilişi ve şanslı rakamlar...

Şans bu hafta bir kişinin yüzüne güldü. Zengin olmak isteyenler internetten şanslı rakamları araştırmaya koyuldu. Şans Topu oyununda kazanmanın yolu 5+1 rakamı bilmekten geçiyor. Haftanın talihlisi ise İstanbul, Bayrampaşa’da çıktı.Milli Piyango İdaresi Şans Topu'ndan büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 758 bin TL belirledi. Haberimizden Milli Piyango’nun internet üzerinden canlı yayında açıkladığı Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

30 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

MPİ tarafından açıklanan 5+1 şanslı rakamlar şöyle:

1, 4, 14, 21, 25 + 12

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI SONUÇLARI

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İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

ŞANS TOPU'NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.