MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 21 Kasım Sayısal Loto sonucu açıklanıyor!

Sayısal Loto'da heyecan dorukta! Son 6 çekilişte 6 şanslı rakamı bilen çıkmayınca büyük ikramiye adeta kar topu gibi büyüdü. Kuponlarını dolduran binlerce vatandaş heyecanla Sayısal Loto çekiliş sonucunu ve büyük ikramiye tutarını araştırıyor. Bu hafta büyük ikramiyenin 10 milyon lirayı aşması bekleniyor. Peki Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak. Haftada iki kez Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamları kimse bilemedi. Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto bu akşam talihliyi bulacak mı merak ediliyor. 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.