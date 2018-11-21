MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 21 Kasım Sayısal Loto sonucu açıklanıyor!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak. Haftada iki kez Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde şanslı rakamları kimse bilemedi. Milli Piyango’nun en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto bu akşam talihliyi bulacak mı merak ediliyor. 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizdeki yerini alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU:
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto
İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.
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