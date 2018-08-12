MPİ Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı! İşte bu haftanın şanslı rakamları ve Sayısal Loto sonuçları…

11 Ağustos Sayısal Loto sonuçları için haftanın şanslı 6 numarası çekildi. Geçen hafta, çekilişte altı bilen olmayınca Sayısal Loto 9. kez devretmişti. Milli Piyango'nun Ankara-Balgat'ta çekiliş binasında Sayısal Loto 1139'uncu çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. Noter huzurunda canlı çekilişte 49 sayının içerisinde 6 şanslı numara belli oldu. 6 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova'dan yatırdığı belirlendi. İşte sayısal loto sonuçları...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında 11 Ağustos 2018’te açıklandı. Noter huzurunda açıklanan şanslı rakamlardan önce ikramiye verileri belli oldu. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı 17 milyon 251 bin 697 Türk Lirası olurken, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 21.476.326 TL. Açıklanan altı şanslı rakamı haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 272 kişi 4 bin 10 lira 5’er kuruş, 4 bilen 13 bin 810 kişi 59 lira 55’er kuruş, 3 bilen 242 bin 42 kişi de 9 lira 55’er kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul Bahçelievler ve İzmir Bornova’dan yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 21 milyon 476 bin 326 lira 50 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 708 bin 521 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 514 bin 203 lira 91 kuruş kamuya aktarılacak. (AA)

11 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

İşte 11 Ağustos’ta çıkan 6 talihli numara: 9 15 16 21 32 33



SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

İstatistiklere göre Sayısal Loto'da şimdiye kadar 1138 çekiliş gerçekleştirildi. En çok çıkan 6 numara ise şöyle…

38 – Şimdiye kadar 163 kez çıktı

18 – Şimdiye kadar 160 kez çıktı

1 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

21 – Şimdiye kadar 156 kez çıktı

16 – Şimdiye kadar 154 kez çıktı

40 – Şimdiye kadar 153 kez çıktı

SAYISAL LOTO'DA 6 BİLME İHTİMALİNİZ NE KADAR?

Kazananın büyük bir servet sahibi olacağı Sayısal Loto’da tek kolonda 6 tutturma ihtimaliniz şöyle: 13 milyon 983 bin 816’da 1

HAFTANIN ŞANS OYUNU SONUÇLARI:

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