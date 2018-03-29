MPi Süper Loto çekiliş sonuçları! İşte 29 Mart Süper Loto şanslı rakamları

Milli Piyango İdaresi Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. MPİ'nin en çok kazandıran oyunlarından Süper Loto'dan geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişi bilmişti. Oyun severler kuponlarını doldurdu ve haftanın şanslı rakamları ile büyük ikramiye tutarını merak ediyor. İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları...

Haftanın en çok kazandıran oyunu Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto oyununda 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. MPİ tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklanan çekiliş sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte 29 Mart Süper Loto sonuçları…

29 MART SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 1 milyon 741 bin TL belirledi. İşte haftanın çekiliş sonucu:

7, 8, 15, 16 23, 24





GEÇEN HAFTANIN SONUCU

3, 7, 8, 38, 49, 53

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İZMİR / TORBALI – SAMSUN / İLKADIM

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto’da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 33, 17 ve 23 şeklinde. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53'tür.

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.