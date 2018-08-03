MSB, bedelli askerlik başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi belli oldu! (MSB Asal giriş sayfası ekranı)

MBS Asal sayfasına nasıl girilir? sorusu bedelli askerlik yapacak yurttaşlarca merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Bedelli Askerlik Kılavuzu açıklanması sonrası asal.msb.gov.tr adresine girmek isteyenler yoğunluk nedeni ile giriş yapamadı. Ancak e Devlet'ten bedelli askerlik başvurusu yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

MSB Asal üzerinden yayınlanan bedelli askerlik kılavuzu MSB Asal sayfasının kilitlenmesine neden oldu! E-devlet üzerinden bedelli askerlik başvuru ekranı açıldı. Yoğunluğun azalmasının ardından girişlerin tekrar normale dönmesi bekleniyor. İşte Asal.msb.gov.tr adresine giriş ekranı…

MSB ASAL BEDELLİ ASKERLİK KILAVUZU EKRANI

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik yapacaklar vatandaşların en çok merak ettiği iki soru var. Birincisi bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak? İkincisi Bedelli Askerlik hangi şehirlerde yapılacak? Bedelli askerlerin 21 günlük eğitimi hangi birliklerde alacaklarına yönelik taslak çalışma yapıldı. Burdur, Manisa, Antalya, Sivas, Tokat, Erzincan, Amasya ve Bilecik’teki Piyade ve Topçu Er Eğitim Tugay ve Alay Komutanlıkları planlamaya alındı. Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 KASIM!

Yayınlanan bilgileri ışığında 3 Kasım 2018 tarihine kadar adaylar askerlik şubelerine veya e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Bu arada bedelli düzenlemesinin de yer aldığı “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 1 Ocak 1994’ten önce doğanlar 15 bin lira ödeyerek 21 günlük eğitimle bedelli askerlik yapmış sayılacak.

Kanunla, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin euroluk tutar 2 bin euroya çıkarıldı ve 38 yaş sınırı kaldırıldı.

E DEVLET’TEN BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E Devlet üzerinden “https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu” adresine giriş yaptıktan sonra başvuru kağıdı sistem tarafından oluşturuluyor. Belgede; bedelli askerliğe başvuru yaptığınız ve 3 ay içinde bedeli ödeyeceğinizi bildiriyorsunuz. Belgenin çıktısını alıp bankaya ödemenizi yapabilir, alacağınız dekont ile Askerlik Şubesi'ne gidebilirsiniz

BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor. Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:

58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur

5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas

1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa

3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya

48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya

59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan

3'üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Ezine-Çanakkale

1'inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı-Aydın

116'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Çanakkale

9'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bilecik

Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı-Seferihisar-İzmir

10'uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı-Bornova-İzmir

15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya