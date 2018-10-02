MSB sözleşmeli er alımı başvuru ekranı! MSB Deniz, Hava ve Kara kuvvetlerine uzman erbaş alımı şartları

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı ve sözleşmeli er alımı yapacak. Başvuru yapmak adaylar e-Devlet üzerinden başvurularını yapacak.Peki MSB sözleşmeli er ve uzman erbaş başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı, 2018 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er ve uzmana erbaş temini yapacak. Sözleşmeli er başvuruları ne zaman yapılacak ve ne kadar sürecek sorusu birçok kişinin gündeminde. İşte MSB sözleşmeli er başvuru kılavuzu…

BAŞVURU DETAYLARI

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

3. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

4. Adaylar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından en çok üçer tercih yapabilecektir. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme bölümünde açıklandığı gibi sıralama yapılacak, sıralamaya giren ve nitelikleri uygun olan adaylar Kuvvet Komutanlıkları tarafından kontenjanlara yerleştirilecektir. Adaylar, tercih ettikleri sınıf kontenjanlarına giremediklerinde, istekli olmaları ve ihtiyaç bulunması halinde diğer sınıflarda/Kuvvetlerde adaylık durumları devam edecektir.

5. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

a FYT’ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” ve,

b. “FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir? ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

6. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI