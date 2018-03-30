MSB Uzman erbaş alımı: İşte MSB uzman erbaş sonuçları sorgulama ve personel temin duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş başvuru sonuçları daha önceden açıklanmıştı. Şimdi MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş seçim aşamaları için çağrı duyurusu yayınladı. İşte MSB uzman erbaş seçim aşamalarına çağrı detayları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, başvuru sonuçlarının değerlendirildiği ve uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların seçim aşamaları duyusu yapıldı. Uzman erbaş seçim çağrısı duyuruları MSB üzerinden duyurulan çağrı sisteminden sorgulanabilecek. Aşağıdaki link üzerinden ilgili sayfaya erişim sağlayabilirsiniz…

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAV TARİHLERİ

Uzman Onbaşı sınavları 02 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihlerinde, Uzman Çavuş sınavları ise 14 Mayıs-25 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)'nda hazır bulunacaklardır.

MSB UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI SORGULA!

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI ÇAĞRI DUYURUSU

SEÇİM AŞAMASI FAALİYETLERİ NASIL YAPILACAK?

a. Kayıt-Kabul, Ön Fiziki Kontrol, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri 1 gün sürecektir.

ç. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

6. Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için birlik komutanlıklarınca, Başvuru Kılavuzu TABLO-3’te belirtilen esaslara göre “Nitelik Belgesi” düzenlenmesi gerekmektedir. (3 aydan az çalışılmış, hakkında kanaat oluşmamış adaya “Henüz Bir Kanaat Edinilememiştir” şeklinde nitelik belgesi düzenlenir.)

7. İlköğretim mezunu olan adaylar sadece Uzman Onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise sadece Uzman Çavuş olarak değerlendirilecektir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.