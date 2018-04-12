MSÜ sonuçları sorgula! MSÜ sınav sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama ekranı haberimizde. Sınava giren tüm öğrencilerin heyecanlı bekleyişi son buldu ve MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin sitesinde belli oldu. İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Büyük bekleyiş sona erdi’ MSÜ sınav sonuçları belli oldu. Yğüz binlerce öğrencinin büyük bir umutla girdiği Milli Savunma Üniversitesi Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte sonuçlara ulaşacağınız ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

MSÜ sınav sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirsiniz. Sonuçlar için ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine giriş yapılmalı.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA LİNKİ



MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren adayların merak ettiği bir diğer konu ise, MSÜ tercihlerinin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nin tercihleri, sınav sonuçlarının yayımlanmasının ardından 24 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapmayan adaylar, ikinci seçim aşamalarına katılım gösteremeyecek. İkinci seçim aşamaları ise 11 Haziran tarihinde başvuruların değerlendirilmesi ve 23-24 Haziran tarihlerinde YKS sınavlarının tamamlanmasının ardından 26 Haziran tarihinde başlayacak.

İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb.MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu. Üniversitede eğitim ve öğretime 12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle başlanmıştır.

300 BİNDEN FAZLA KİŞİ SINAVA GİRDİ!

Toplam 300 bin 856 kişinin başvuruda bulunduğu Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren aday sayısı, ÖSYM verilerine 293 bin 432 olarak yansıdı. Sınava girmeyen adayların sayısı 7 bin 424 olarak açıklanırken, 183 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

İŞTE ÖSYM’NİN AÇIKLADIĞI STANDART SAPMA VERİLERİ

ÖSYM, sınavla ilgili ortalama ve standart sapma verilerini açıkladı;

Türkçe’de 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 15,101 olurken, standart sapması 9,043;

Sosyal Bilimler’de 25 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 4,853, standart sapması 3,713;

Temel Matematik’te 40 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 8,169, standart sapması 9,223;

Fen Bilimleri’nde 20 soruya cevap veren öğrencilerin ortalaması 3,012, standart sapması 4,284;