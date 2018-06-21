2018 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! İşte MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı…

2018 MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi 2018 yılı askeri öğrenci temini başvuru sonucunu haberimizden öğrenebilirsiniz.Ancak sayfada sabah saatlerinden beri yoğunluk nedeniyle erişim sorun yaşanıyor. İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı...

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne girebilmek için birçok aşamadan geçmek gerekiyor. Milli Savunma Üniversitesi, tercih sonuçları açıklandı, sırada ikinci aşama var. Açıklama “www.msu.edu.tr” adresinden yayınlandı. Milli Savunma Üniversitesi 2018 yılı askeri öğrenci temini başvuru sonucunu görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

MSÜ SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU

Milli Savunma Üniversitesi için tercih sonuçlarını bekleyenler sabah saatlerinden beri “www.msu.edu.tr” adresinde sorgulama yapıyor. Site bazı yerler de yavaş da olsa açılıyor. Ancak sonuçların açıklanması ile oluşacak yoğunluk nedeniyle sayfanın hiç açılmaması da olası.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos – 15 Ağustos 2018 (Asil) – 16 Ağustos – 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) – 31 Ağustos – 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.

MSÜ YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

– Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

– Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 01 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

– Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

– Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

Öğretim Görevlisi Sn. Bilal EREN tarafından “Modern Sosyal Mühendislik Örneği: Cambridge Analytica” konulu Komutanlık Konferansı 20 Haziran 2018 tarihinde MSÜ Rektörlüğünde görevli personele ve öğrenci subaylara verilmiştir. pic.twitter.com/nlhEbSgbBo — Milli Savunma Üniversitesi (@msuedutr) 21 Haziran 2018

BOY VE KİLO DENGESİ NASIL OLACAK?

Boy ve kilo tablosunu kılavuzun içerisinde yayımlayan MSÜ, detayları tablo olarak paylaştı;

1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

ADAY DEĞERLENDİRME PUANI NEDİR?

*Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2018-AYT, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2018-TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için 2018-TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,

*Fiziki Yeterlilik Testi Puanı ve Mülakat Puanından oluşmaktadır.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.