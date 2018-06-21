MSÜ tercih sonuçları için kader günü… MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yer almak isteyen adaylar merakla MSÜ tercih sonuçlarını araştırıyor. Tercih işlemleri 24 Nisan-18 Mayıs 2018 tarihlerinde tamamlanmıştı. Tercih sonuçları MSÜ resmi internet sitesinden yayınlanacak ancak henüz bir açıklama yapılmadı. İşte merakla beklenen MSÜ tercih sonuçları ile ilgili detaylar ve ilgili bağlantılar...

Milli Savunma Üniversitesi’ne başvuran adaylar MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ve 2. seçim aşamalarına çağrıların ilan edilmesini büyük bir heyecanla bekliyorlar. Ertelenen MSÜ tercih sonuçlarının bugün açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı andan itibaren yukarıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

ADAYLARA İNGİLİZCE BELİRLEME SINAVI UYGULANACAK

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Harp Okullarına kesin kayıt yaptıran öğrencilere “İngilizce Seviye Belirleme Sınavı” uygulanacak,

Her okul için belirlenecek kontenjanlar dahilindeki sayı kadar öğrenci hazırlık sınıfından muaf tutularak 1’inci sınıfa başlatılacaktır.

BOY VE KİLO DENGESİ NASIL OLACAK?

Boy ve kilo tablosunu kılavuzun içerisinde yayımlayan MSÜ, detayları tablo olarak paylaştı;

1) 19 yaş ve üzeri kadınlar hakkında tablonun ilk dört satırı, 19 yaş ve üzeri erkekler hakkında tablonun ilk iki satırı uygulanmaz.

2) 19 yaşından küçük kadınlar hakkında tablonun kırkikinci (kırkiki dahil) satıra kadar olan bölümü, 19 yaşından küçük erkekler hakkında tablonun yirmidokuzuncu (yirmidokuz dahil) satıra kadar olan bölümü uygulanır.

3) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²), üst sınırı 26 (kg/m²) olarak esas alınmıştır.

4) Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy (kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

13 Ağustos – 15 Ağustos 2018 (Asil) – 16 Ağustos – 07 Eylül 2018 (Yedek)

Harp Okulu Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

27-29 Ağustos 2018 (Asil) – 31 Ağustos – 14 Eylül 2018 (Yedek)

Asb. MYO Asil ve Yedek Adayların Kayıt İşlemleri

Asil ve yedek listeler www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecek, ayrıca posta yolu ile bir duyuru yapılmayacak, belge gönderilmeyecektir. Sınavlarda başarılı olan adaylardan okullara alınacak kontenjan sayısı kadar aday yerleştirmesi yapılacaktır. Kontenjana giremeyen adaylar yedek olarak belirlenecek, ihtiyaç halinde çağrı yapılabilecektir.