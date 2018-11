KANDİL MESAJLARI: 2018 resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri…

Bugün kandil, birçok Müslüman bugünü en güzel şekilde, ibadetle, duayla geçirecek. Müslüman alemi için en değerli günlerden olan Mevlid Kandili geldi çattı. Namazların kılınacağı, duaların okunacağı bu önemli gecede tüm İslam alemi, rahmet elçisi Hz. Muhammed (s.a.s) dünyaya teşrifi idrak edilecek. Melid kandilinde sizler de en güzel, anlamlı, kısa ve resimli kandil mesajlarını yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Mevlid kandilini kutlamak için sevdiklerinize atabileceğiniz en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. Ayırca bu özel kandil gecesi için yapılabilecek ibadetler ve gelenekselleşen kandil simidi tarifi de sizler için haberimizde. İşte 2018 Mevlid kandili mesajları ve sözleri...

Bugün yani 19 Kasım 2018 Pazartesi günü Mevlid Kandili, sevdiklerinizin kandilini kutlayabileceğiniz kandil mesajları, kandil günü komşularınıza, dostlarınıza dağıtabileceğiniz kandil simidi tarifi haberimizde. Tevbe istiğfar nasıl yapılır? İstiğfar ne demektir? İşte günün kandil mesajları ve kandil simidi tarifi…

ANLAMLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, iyi kandiller dilerim.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.,

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz mübarek Olsun

Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece mevlid gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun. İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

– Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

– Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mubarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, Mevlid Kandilin Mübarek Olsun…

KANDİLLERDE DOLUP TAŞAN BAZI TARİHİ CAMİLER

SULTAN AHMET CAMİİ

SÜMBÜL EFENDİ CAMİSİ

HACI BAYRAM CAMİSİ

ULU CAMİ

MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Kur'an–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah”a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimize (sav) salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah”ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Kişi kendine ve diğer Mü”min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli; şiirler okunmalı; ilâhî ve ezgilerle gönüllerde ayrı bir dalgalanma oluşturmalı.

Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Türkiye’de kandillerde kandil simidi dağıtılması yerleşik bir gelenektir. Hemen her yerde pastaneler kandil gününde susamlı ve sade olarak iki çeşitte kandil simidi yapıp satarlar. Ayrıca hayır amaçlı olarak da kandil simidi dağıtılır. Siz de kendiniz evde kandil simidi yaparak sevdiklerinizle, komşularınızla paylaşabilirsiniz. Peki kandil simidi nasıl yapılır?

Gerekli malzemeler:

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

Kandil simidi yapımı:

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Peygamber Efendimiz'in doğum günü olarak kutlanan Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11 ile 12. günlerini bağlayan geceye denk gelen mübarek Mevlid Kandili, bu yıl 29 Kasım Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece yani bu akşam kutlanıyor. Bu özel gün için Mevlid Kandili mesajlarından dilediğininiz mesajı seçerek sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz.