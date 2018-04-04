Mucize kurtuluş!

İstanbul Ortaköy’de Hande Yener'in eğlendiği gece kulübünde yaşanan silahlı çatışma sonucu Alkan U. hayatını kaydederken, 2 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildiği olaya dair çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, çatışma anında bir çiçekçi kadının korkudan aracın altına girdiği ve aracın hareket etmesi sonucu mucizevi şekilde kurtulması dikkat çekti.

İstanbul Polisi’ni harekete geçiren olay

Ortaköy Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde 28 Mart Günü 04.30 sıralarında yaşanmıştı. İddialara göre, Alkan U. eğlendiği mekânda tartışma yaşadığı güvenlik görevlilerine kurşun yağdırmıştı.

Mekânın girişinde bekleyen güvenlik görevlilerinin de karşılık vermesi üzerine Alkan U. vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çatışma anına dair güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çatışma sürerken çiçek satan bir kadının korkudan aracın altına girdi. Aracın hareket etmesi üzerine kadının mucizevi şekilde kurtulması dikkat çekti.