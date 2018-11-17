Mucize kurtuluş!

Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Ankara-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Turgut yönetimindeki 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci kavşağında, Bekir Özkaner yönetimindeki 31 V 4169 plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Turgut, kazayı birkaç sıyrıkla atlattı. Hüseyin Turgut, kontrol amaçlı Salihli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza nedeniyle Salihli-Demirci Karayolu’nda trafik bir süreliğine tek şeritten verildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.