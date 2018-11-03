Mucize olay! Takla attığı araçtan sürünerek çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atan aracından sürünerek çıktı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Akhisar istikameti Fatih Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ataberk Şenavcı idaresindeki 35 V 1974 plakalı araç köprülü kavşağın girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bir süre araç içerisinden çıkmaya çalışan sürücü Şenavcı daha sonra aracın patlayan yan penceresinden geri geri sürünerek araçtan çıkmayı başardı. Burnu bile kanamayan sürücü Şenavcı, olayın şokunu atlatamamış şekilde aracın başında bir sağa bir sola yürüdü. Telefonuna sarılarak bir yerleri arayan Şenavcı, aracın başında ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavisi yapılan Şenavcı, daha sonra tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşların köprü üzerinde şaşkınlıkla izlediği olay sebebiyle polis yolu trafiğe kapattı. Yarım saatlik çalışmanın ardından aracın çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. İHA