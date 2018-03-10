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Müdürden, engelli veterinere sopalı dayak 

Elazığ'da bir kurumda görevli şube müdürü, mesai çıkışı araç içinde sopayla beklediği engelli veteriner hekimi görünce dışarı çıkıp darp etti. 3,5 ay önce yaşanan olayla ilgili o anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. 

android-time 16:18 10 Mart 2018
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Müdürden, engelli veterinere sopalı dayak 
Elazığ'da bir kurumda görevli şube müdürü, mesai çıkışı araç içinde sopayla beklediği engelli veteriner hekimi görünce dışarı çıkıp darp etti. 3,5 ay önce yaşanan olayla ilgili o anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. 

Olayın 18 Aralık 2017 tarihinde saat 17.12’de Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde meydana geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım S. ile engelli veteriner Veysel K. arasında izin nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın olduğu gün mesai bitiminde binadan çıkan Veysel K’ye, araç içinde sopayla beklediği ortaya çıkan şube müdürü Asım S. saldırdı. Müdür, sopayla saldırdığı veteriner hekime defalarca vurdu.

 

Foto: İHA

Foto: İHA

O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Dayak yiyen Veysel K, olay sonrası darp raporu alarak şube müdüründen şikayetçi oldu. Adli ve idari soruşturma başlatılan olayla ilgili Asım. S’nin müdürlükten alındığı ancak veterinerlik görevine devam ettiği öğrenildi.

İHA

Son güncelleme: android-time 16:4910.03.2018
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