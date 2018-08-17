Müftülük toplantısında dehşet saçtı! 5 ölü, 2 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlçe Müftülüğü'nde hizmetli olarak çalışan Fatih Aslan, dehşet saçtı. Aslan, yıllık izin konusunda daha önce tartıştığı İlçe Müftü Vekili Ersin Kan'ı vurduktan sonra, yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan Ersin Kan ile veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde, imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, kaldırıldıkları hastanede öldü. Dehşet saçtıktan sonra aynı silahı başına ateşleyen Fatih Aslan da hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 2 imamın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Olay, Tercan Kaykamlığı’nda bulunan İlçe Müftülük katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Fatih Aslan, bir süre önce İlçe Müftü Vekili Ersin Kan’dan yıllık izin istedi. İzin talebi reddedilen Aslan, dün tabancayla Müftülük binasına geldi. İlk olarak Müftü Vekili Kan’ın makamına giren Fatih Aslan, belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Ersin Kan’ı öldüren Aslan, ardından, hemen yan tarafta toplantı halinde olan personele kurşun yağdırdı. Kurşunlara hedef olan 5 kişiden veri hazırlama memuru Rasim Kılıç olay yerinde yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Fatih Aslan, ardından tabancasını başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu.

Kaymakamlıktan yükselen silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırganla birlikte 5 yaralı, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumları ağır olan yaralılardan imamlar Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.

Doktorlar, kendini vuran Fatih Aslan’ın da kurtarılamadığını açıkladı. Aynı hastaneye kaldırılan yaralı imamlar Sait Günday ve Murat Kılıç’ın tedavileri ise sürüyor. İlçe Müftülüğü giriş- çıkışlara kapatılırken, olay yeri inceleme ekibi kaymakamlık binasında çalışma başlattı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Bölgede bulunan ve olayı duyar duymaz hastaneye gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

“Camiler için yardım kampanyaları yapıyoruz. O kampanyaya katılan arkadaşlarımızın toplanan paraları müftülüğe teslimi esnasında müftülüğümüzdeki toplantıda yaşanan bir hadise. Size sağlıklı bir bilgi veremeyeceğim ama tanıyan arkadaşladımız psikolojik sıkıntıları, problemleri olduğunu söylüyorlar. Zaten imamlığı da bu yüzden bırakıp hizmetli kadrosuna geçmiş. Hizmetli kadrosunda görev yapan bir arkadaşımız muhtemelen geçirmiş olduğu bir cinnet neticesinde yanındaki ruhsatlı silahı ile müftlüğe vekalet eden vaiz arkradaşımız Ersin Kan hocamızı, yine uzun yıllardan beri Tercan Müftlüğümüzde veri hazırlama memuru Rasim Kılıç arkadaşımızı vuruyor. İki arkadaşımız olay yerinde vefat ediyor. Diğerleri de hastaneye kaldırıldı.”

VALİLİK: FAİLLE BİRLİKTE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Olayla ilgili Valilik tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, olayın faili ile 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek şöyle denildi:

“17 Ağustos 2018 günü saat 15.00 sıralarında Tercan ilçesi kaymakamlık binası giriş katında bulunan İlçe Müftülüğü’nde, müftülükte hizmetli olarak çalıan Fatih Aslan ile diğer çalışanlar arasında çıkan tartışma sonucu, Fatih Aslan kendisine ait Canik TP9 SF marka tabanca ile önce evrak odasına, ardından müftü odasına giderek rastgele ateş açmıştır. Yaşanan olayda, İlçe Müftü Vekili Vaiz Ersin Kan ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Rasim Kılıç isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayın akabinde intihar etmek isteyen fail de dahil yaralı 5 kişi hastaneye kaldırılmış, tedavileri için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Harun Yakup Günday ve Muhammed Küçükyıldız ile olayın faili Fatih Aslan, tüm müdahalelere rağmen vefat etmişlerdir. Olayda toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiş olup, hayati tehlikesi bulunan 2 kişinin ise tedavileri devam etmektedir. Tercan Cumhuriyet Savcılığı’nca tahkikata başlanmış olup, bahse konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır” DHA