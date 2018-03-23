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Muğla Fethiye’de piyasaya sahte para süren kişiler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yaşı küçük olduğu belirlenen diğer şüpheli ise savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

android-time 20:01 23 Mart 2018
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Muğla Fethiye’de piyasaya sahte para süren kişiler yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen ve gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Yaşı küçük olduğu belirlenen diğer şüpheli ise savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de birçok işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı şikayeti üzerine polis harekete geçti. Sahte parayla alışveriş yapılan işyerlerinin bulunduğu bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kamera görüntülerden, piyasaya sürülen sahte paraları H.Y.’ye (17),  R.Y. (33) ve H.İ.G.’nin (32) verdiği belirlendi. Polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda toplam 127 adet 20 TL’lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük olan H.Y., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı. DHA

 

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