Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muğla’da korkutan orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sıçrayan alevleri söndürmek için karadan müdahale sürüyor.

android-time 23:43 13 Eylül 2018
Haberler Gündem
Muğla’da korkutan orman yangını
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sıçrayan alevleri söndürmek için karadan müdahale sürüyor.

Bugün akşam saatlerinde, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiisinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda arazöz ve orman işçisi bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmalarında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildiği bildirildi.

Yangın helikopterden böyle görüntülendi. AA

Yangın helikopterden böyle görüntülendi. AA

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşlar da, çalışmalara destek oluyor. DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar