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Muharram İnce enerjisinin kaynağını açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden çok merak edilen bir soruya cevap verdi. İnce, paylaşımında miting alanlarından bir fotoğraf paylaştı ve 37 günde 84 miting yapmasını sağlayan enerji kaynağını açıkladı.

android-time 22:21 11 Haziran 2018
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Muharram İnce enerjisinin kaynağını açıkladı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden çok merak edilen bir soruya cevap verdi. İnce, paylaşımında miting alanlarından bir fotoğraf paylaştı ve 37 günde 84 miting yapmasını sağlayan enerji kaynağını açıkladı.

Muharrem İnce kendisine TV programlarında sorulan ‘Bu yoğunluğa enerjiniz nasıl yetiyor?’ sorusunun cevabını verdi. İnce sosyal paylaşım ağı Twitter’dan bir fotoğraf paylaşarak enerjisini kaynağını açıkladı.

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33 GÜNDE 84 MİTİNG

İnce paylaşımında ’37 günde 84 miting yaptıran enerjinin kaynağını açıklıyorum’ dedi ve mitingine gelen bir kişinin hazrıladığı ‘Muharrem İnce’ yazılı kartonu paylaştı.

Muharrem İnce, bu paylaşımında ayrıca kendisini ünlü bilim adamı Albert Einstein’a benzeten sevenlerine de mesaj verdi. Einstein’ın MC2 formülü üzerinden hazırlanan görsel kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

İşte o tweet;

ince-mc2
Son güncelleme: android-time 22:2711.06.2018
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