Muharram İnce enerjisinin kaynağını açıkladı

Muharrem İnce kendisine TV programlarında sorulan ‘Bu yoğunluğa enerjiniz nasıl yetiyor?’ sorusunun cevabını verdi. İnce sosyal paylaşım ağı Twitter’dan bir fotoğraf paylaşarak enerjisini kaynağını açıkladı.
33 GÜNDE 84 MİTİNG
İnce paylaşımında ’37 günde 84 miting yaptıran enerjinin kaynağını açıklıyorum’ dedi ve mitingine gelen bir kişinin hazrıladığı ‘Muharrem İnce’ yazılı kartonu paylaştı.
Muharrem İnce, bu paylaşımında ayrıca kendisini ünlü bilim adamı Albert Einstein’a benzeten sevenlerine de mesaj verdi. Einstein’ın MC2 formülü üzerinden hazırlanan görsel kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
İşte o tweet;