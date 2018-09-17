Muharrem ayı başladı! Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı başladı, bu ayın onuncu günü aşure günüdür. Muharrem ayının onuncu gününde önemli hadiseler meydana geldiğine inanılır bu nedenle İslam dininde ve başka kültürlerde bu gün kutsal kabul edilir. Peki aşure günü ne zaman? İşte aşure günü ve muharrem ayı hakkında ayrıntılar...

Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayında İslam dinine göre birçok önemli hadise meydana gelmiştir. Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem’in onuncu gününde Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü’nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.

Bunlar; Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim’in ateşte yanmaması, Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bugün oruç tutularak yad edilir. İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

AŞURE NASIL YAPILIR? PRATİK AŞURE TARİFİ

Ölçü için eski model su bardağı uygundur.

1,5 bardak aşurelik buğday

1 bardak nohut

1 bardak kuru fasulye

1 çay bardağı kuru kayısı

1 çay bardağı kuru üzüm1 çay bardağı kuru incir

1 kahve fincanı pirinç

Damak tadına göre toz şeker

Sıcak su

Süsleme için;

Ceviz, Tarçın,

Bahar Nar tanesi,

1 adet portakalın kabuğu,

Nohut, fasulye ve buğdayı akşamdan ayrı ayrı kaplarda ıslatın. Sabah yine ayrı ayrı kaplarda haşlatın.

Buğdayın suyu hariç diğerlerinin suyunu süzün.

Süzdükten sonra hepsini bir tencereye koyun. 1 kahve fincanı pirinci de ekleyin.

Kayısıyı, inciri, nohut büyüklüğünde kıyın. Tüm malzemeyi aynı tencereye koyun.

Hepsini iyice kaynatın.

Krem haline gelince, yiyebileceğiniz tatta şeker koyun.

Kaynatmaya devam edin. Eğer suyu az gelirse, göz kararı sıcak su ekleyin.

Tüm malzeme yumuşacık olunca, altını kapatıp kaselere koyun.

Portakalın kabuğunu zar gibi doğrayın. Bir kapta az su ile haşlayın.

Acı suyunu çıkartıp, sudan geçirin.

Portakal kabuğu ,Ceviz, tarçın bahar, nar ile servis edin.