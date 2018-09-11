Muharrem ayı ne zaman? 2018 Muharrem ayı ve Aşure günü tarihleri…

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayına girmemize kısa bir zaman kaldı. Muharrem ayının müminler için içinde Aşure gününü de bulundurmasıyla ayrı bir önemi bulunuyor. Peki 2018 yılında muharrem ayı ne zaman? İşte aşure günü tarihi...

Aşure gününü içinde barındıran ve Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başlıyor .Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Aşure günü Muharrem ayının 10. günü idrak ediliyor. Aşure ayı 2018’de 20 Eylül’de kutlanacak. Peki Muharrem ayı ve Aşure günü nasıl değerlendirilmeli, nasıl ibadet etmeli, nasıl dua etmeli?

MUHARREM AYI NE ZAMAN? İŞTE ÖNEMİ…

Müslümanlar için önemli olayların gerçekleştiği ve Hicri Yılbaşı manasına gelen Muharrem ayı 11 Eylül Salı 2018 günü başlıyor. Muharrem Ayı, Hicri senenin ilk ayı olması nedeniyle önemli olmasının yanında tarihte bu ayın ilk 10 günü içinde gerçekleşen olaylar nedeniyle Müslümanlar için ayrı bir yeri vardır. Kuran-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 36. ayetinde mealen Yüce Allah şöyle buyurmuştur “Muhakkak ki, Allâhü Teâlâ katında ayların sayısı, Cenâb-ı Hakk'ın kitabında gökleri ve yeri yarattığı günden beri on ikidir. Bunlardan dördü haram (hürmetli) olanlardır…”. Ayette bahsi geçen aylar ise Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb aylarıdır.

AŞURE GÜNÜ EN ZAMAN?

İşte 2018 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem – 2018: 11 Eylül 201 Salı

10 Muharrem – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

Hicri yılbaşı – 2018: 11 Eylül 201 Salı

Aşure günü – 2018: 20 Eylül 2018 Perşembe

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

– Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61′de Muharrem’in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ’da Yezid’in ordusunca katledilmiştir,

– Hz. Âdem’in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

– Hz. İdris’in diri olarak göğe yükseltilmesi,

– Hz. Nuh’un gemisinin tufandan kurtulması,

– Hz. İbrahim’in ateşte yanmaması,

– Hz. Yakup’un oğlu Yusuf’a kavuşması,

– Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

– Hz. Musa’nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı firavun’dan kurtarması,

– Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

– Hz. İsa’nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.

MUHARREM AYINDA YAPABİLECEĞİMİZ İBADET VE DUALAR



Muharrem ayında Rabbimizden günahlarımızın affı için bol bol tevbe istiğfar edilebilir. Hicri senenin ilk ayının ilk gecesi, tevbe istiğfar etmek için tesbih namazı kılınabilir. Bu namazı aşağıdaki tarif edilen şekilde eda edebilirsiniz;

“Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,

2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.