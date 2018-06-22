Muharrem İnce 21.00’de Halk Arenası’nda

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ yine günlerce konuşulacak. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden önce Uğur Dündar soracak, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce akıllara takılan tüm sorulara cevap verecek. İstanbul Bakırköy’deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde yapılacak ‘Halk Arenası’ programı bu akşam saat 21.00’den itibaren Halk TV'de canlı yayınla ekrana gelecek.

Seçimlerden önceki son ‘Halk Arenası' bu akşam saat 21.00'den itibaren İstanbul Bakırköy'deki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'nden canlı yayınla ekrana gelecek. Programın tüm ayrıntılarını canlı yayınla sozcu.com.tr‘den izleyebilirsiniz.