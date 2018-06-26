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Muharrem İnce açıkladı; 81 ile gidecek

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İnce seçimden sonra 81 vilayeti ziyaret edeceğini açıkladı.

android-time 15:24 26 Haziran 2018
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Muharrem İnce açıkladı; 81 ile gidecek
24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. İnce seçimden sonra 81 vilayeti ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce şunları kaydetti;

“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.

İnce bu mesajından sonra cep telefonunun bildirimlerle dolu ekranının fotoğrafını paylaştı. İnce’nin cep telefonunun görüntüsü kısa zamanda en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Son güncelleme: android-time 17:0226.06.2018
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