Muharrem İnce açıkladı; 81 ile gidecek

İnce şunları kaydetti;
“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.
“Hepimizin Cumhurbaşkanı” adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.
— Muharrem İNCE (@vekilince) 26 Haziran 2018
İnce bu mesajından sonra cep telefonunun bildirimlerle dolu ekranının fotoğrafını paylaştı. İnce’nin cep telefonunun görüntüsü kısa zamanda en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.
20 yıldır kullandığım telefonu kullanamaz hale geldim.
Bende fazla numara da yok:)
Arayan, soran, ulaşmaya çalışan, konuşmak isteyen, mesaj atan herkese teşekkür ediyorum ve telefonla ulaşmak isteyip de ulaşamayanlardan özür diliyorum. pic.twitter.com/eaQC5WtZxW
— Muharrem İNCE (@vekilince) 26 Haziran 2018