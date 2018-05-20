Muharrem İnce: Emeklileri unuttuğumuz yok ama önce gençler

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerine yönelik mitingleri kapsamında Osmaniye’den sonra Adana’da konuştu. Muharrem İnce, hava sıcaklığının gölgede 36 derece olmasına rağmen Adana’nın en büyük meydanı olan Uğur Mumcu Meydanını tıklım tıklım dolduran on binlerce kişiye hitap etti. İnce konuşmasında, emeklileri unutmadığını ama emeklileri daha iyi yaşatmak için gençleri daha iyi eğitmenin önemli olduğunu vurguladı.

Mehmet SERBES – Ceyhun ÖZGÖNÜL

“KAMYONCUNUN OĞLU HOŞ GELDİN”

İnce,Mustafa Kemal'in Askerleriyiz”, “Türkiye'ye Güvence Muharrem İnce” sloganlarıyla karşılandığı alanda konuşmasında “Kamyoncunun Oğlu Hoş Geldin” pankartını görünce, “Merak etmeyin kamyoncuyu da unutmadık” dedi.

Öğretmenler, ast subaylar, uzman çavuşlar ve engelli ailelerin sorunları çözeceklerini kaydeden Muharrem İnce, “Mazbatayı aldığımda öncelikle 352 bin otizmli çocuğumuz var 21 bin'i eğitim alıyor. İlk işimiz otizmli çocukların eğitimi olacaktır. Öğretmen sözü bu” diye konuştu.

İnce şunları söyledi:

İSTERSENİZ CUMHURBAŞKANINI DA ELEŞTİRECEKSİNİZ

“AK Partili kardeşlerim, ülkücülere sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, solculara, sosyalistlere sesleniyorum, muhafazakarlara sesleniyorum sizinle eğitimde uzlaşacağız. Eğitimde bir yıl içinde uzlaşmayı sağlayıp yeni bir eğitim modeliyle çıkacağız. Eğitim sistemini bir kez dayatma olmadan, uzlaşarak değiştireceğiz ve kim olursa olsun o eğitim politikası devam edecek. Bunu başarabiliriz.

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Dış ticaret açığımız 95 milyar dolar, cari açığımız 55 milyar dolar, gençlerde işsizlik oranı yüzde 20 bu ekonomiyi düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğiz. Önce adaleti gerçekleştireceğiz. Adil bir yargımız olacak. Türkiye'yi

özgürleştireceğiz. Wikipediayı açacağız. İsterseniz Cumhurbaşkanını da eleştireceksiniz.

PEYGAMBER BİLE “HAKKI OLAN VAR MI” DİYOR

Hazreti Peygamberimiz veda hutbesini dinlemeye 100 bin kişi geliyor. Orada diyor ki, “Benden bir hakkı olan var mı varsa konuşsun” diyor. Peygamber bile ‘Üzerimde hakkı olan var mı?'diye soruyor, bizimki kimseye hesap vermiyor. olmaz böyle bir şey.

ENDÜSTRİ 4.0 DEVRİNİ KAÇIRMAMALIYIZ

Artık dünyada endüstri 4.0 devri başladı. Yepyeni bir dönem. Akıllı fabrikalar, insan nesne iletişimi etkileşimi. Bu dönemi kaçırırsak yüzyıl fakir olacağız. Dünyada önümüzde 4 yılda 16 yeni meslek çıkacak. Robot mühendisliği olacak, sizinle bunları gerçekleştireceğiz, dünyanın en iyi üniversiteleri Türkiye'de olacak, nerede olacak biliyor musunuz o saray var ya o saray, orada ben oturmayacağım gençlere vereceğim . Ben Türkiye'yi bu yeni döneme taşımak istiyorum. Enerjiyi güneş ve rüzgar enerjisinden bulacağız. Şu an 100 birim elektrik tüketiyorsak güneş enerjisinin bütün potansiyelini kullansak 130 birim

üretiyoruz. Yani güneş potansiyelimizi kullansak dışarıya bile satabiliriz. Fakat bunu depolamak sorun, yani bataryası zor. İşte gençlerimizi yurt dışına güneş enerjisi için uzman olmaları için göndereceğim.

DÜNYAYI İTAAT EDENLER DEĞİL, İTİRAZ EDENLER DEĞİŞTİRİR

Emeklileri unuttuğumuz yok ama emeklileri daha iyi yaşatmak için gençleri daha iyi eğitmemiz lazım.

Gençler unutmayın, dünyayı itaat edenler değil, itiraz edenler değiştirir. Sorgulayan, eleştiren genç nesil istiyorum. Ben 16 yıldır milletvekiliyim 14 sene kirada oturdum, devletin işleri için Çankaya Köşkünü kullanacağım, evimde oturacağım. Siz bu bayrağa Atatürk'e daha iyi sahip çıkın. Vereceğimiz bursları, ben vermeyeceğim, CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti verecek. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün sınavlar ücretsiz olacak.

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EZAN VATANIN DA SEMBOLÜ

Ezan okunurken konuşmasına ara veren Muharrem İnce, “Ezan namaza çağrıdır fakat aynı zamanda vatanın da sembolüdür. Ezan okunan bu yer bizim vatanımızdır, vatana sahip çıkacağız.

YENİ SLOGAN: MARKADA OLMAZSAN ARKADA OLURSUN

Türkiye tv, otomobil üretiyor bir tv'den 10 euro, bir otomobilden 100 euro kazanıyor, avara kasnak gibi boşa çalışıyor, çünkü Türkiye'nin markası yok, bizim marka olması, tasarım yapmamız lazım, bunu nasıl yapacağız, iyi eğitimle yapacağız bunun için her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Marka, tasarım, teknoloji… Bunu yapmazsak önümüzdeki yüzyılı yoksul geçiririz. Sloganımız artık şu: ‘Markada olamazsan, arkada olursun.' Ben gelecek nesli düşünüyorum. Erdoğan'la aramızdaki farkı anlatayım. Türkiye'de 80 bin doktor 80 milyon hasta var, vatandaşın sağlıkta sorunu var ‘Ben diyor doktorları aşağılayayım, bunlar iğne yapmasını bile bilmiyor'diyor. Doktorlar bu ülkenin akıllı çocukları, kim tıp fakultesine girdiyse akıllı çocuktun o, eğer siz akıllı çocukları aşağılarsanız bu ülke kalkınmaz, doktorlar da yanlış yapabilir ama

onları aşağılamadan çözmemiz lazım. Diplomatlara monşerler dedi, Türkiye'nin iyi yetişmiş evlatlarına hakaret etmemeliydi. Onları el üstünde tutacağız…

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BEN NASIL GARİBAN KALDIM SEN NASIL ZENGİN OLDUN?

Erdoğan, 750 trilyon örtülü ödenekten harcadı. Bizim dönemimizde böyle bir şatafat olmayacak, 300 arabayla gezmeyeceğim, yok öyle bir bolluk, daha ilk adaylığım açıklandığında bana ‘gariban'dedi. Beraber milletvekilliğine başladık, hemen hemen aynı maaşları aldık, ben nasıl gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun anlamadım. Ama ben dünyanın en zengin insanıyım, çünkü ben insanları zengin fakir, alevi suni, Türk Kürt diye ayırmam. Ben insanları seviyorum. Benim gönlüm zengin.”

İNCE HASTALIĞA TUTULURLAR MI?

Muharrem İnce, sözlerini “Bir endişem var, meydanları böyle yüz binlerce kişinin doldurduğunu görünce acaba İnce hastalığa tutulurlar mı diye düşünüyorum” esprisiyle bitirdi.