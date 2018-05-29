Muharrem İnce Artvin’de halka seslendi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Artvin'de düzenlediği mitinge katıldı. İnce yaptığı konuşma sırasında Erdoğan'a, "Şimdi masal anlatıyor bana. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeyi devam edeceğiz" yanıtını verdi. İnce ayrıca Samsun'da bisiklete binmesini eleştiren Erdoğan'a, "Geçtiğimiz günlerde bisiklet hediye ettiler, ben de sahnede bindim. Hemşehrim diyor ki: "İnce sen bisiklete binmeye devam et." Ben bisiklete bineyim, sen de beygire bin binebiliyorsan" yanıtını verdi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Artvin’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

İnce’nin mitinginden satır başları şu şekilde;

ERDOĞAN’A FETÖ YANITI

“FETÖ’nün istediklerini rektör yapmadı mı? Ne istedinizde verdik demedi mi? Peki size soruyorum sizin her istediğinizi verdi mi? FETÖ ile ortakken kardeşken Türkiye’ye birlikte ihanet ederlerken gayet iyilerdi. Ne zaman FETÖ bunlara ihanet etti. O zaman kardeş kavgası başladı. FETÖ’cüler bunlara hırsız, bunlar FETÖ’cülere darbeci diyor.”

“Şimdi masal anlatıyor bana. Senden korkacak halim yok. Doğruları söylemeyi devam edeceğiz. Bunlar yakında İnce hastalığa tutulur. Telaş içindeler.”

İLGİLİ HABER Muharrem İnce'den Erdoğan'a: İspatlamazsam namerdim

“KUANTUM SÖZÜNÜ SİZDEN DUYDUM”

“Çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. İlk tayinim burada İmam Hatip okuluydu. Az önce eski okuluma uğradım. Öğrencilerimden birisi dedi ki: “İlk kez kuantum sözcüğünü sizden duydum.”

“İmam Hatipteki çocuklar benim çocuklarım. Bir baba evlatları arasında nasıl ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapmaz. Fen lisesindekiler de imam hatiptekiler de benim evlatlarım”

“Her şeyi böldü. Milleti böldü, camileri böldü, şehitleri böldü. 15 Temmuz şehitleri başka maaş alıyor, diğer şehitlerimiz başka. Gönülleri böldü. Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Sağcının solcunun, alevinin sünninin, hepsinin… Önce barışacağız.”

“SEN HİÇ KÖPRÜ YAPTIN MI?”

“İkide bir soruyor sen hiç köprü yaptın mı? Ben de soruyorum sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Habire satıyorsun. Sen Atatürk’ün yaptıklarını satıyorsun.”

“Demirel’in yaptığı köprüden 10 liraya geçiyoruz da senin yaptığın köprüden neden 100 liraya geçiyoruz? 40 bin araç garantisi vermişler 20 bin geçiyor, üstünü bizim cebimizden alıyorlar. Bizden alıyorlar, AKP’li kardeşlerim, sizlerden de alıyorlar.”

İLGİLİ HABER Muharrem İnce: Oraya 24 Haziran'dan sonra benim resmimi de asın

“BEYGİRE BİN BİNEBİLİYORSAN”

“Geçtiğimiz günlerde bisiklet hediye ettiler, ben de sahnede bindim. Hemşehrim diyor ki: “İnce sen bisiklete binmeye devam et.” Ben bisiklete bineyim, sen de beygire bin binebiliyorsan.”

ERDOĞAN’A TELEVİZYON ÇAĞRISI

“Ben meydanlarda kavga etmek istemiyorum. Bir TV kanalına Erdoğan’la birlikte çıkalım, milletin önünde, danışmanlarla birlikte gelsin. Ben tek başıma geleceğim. Ekonomi tartışalım. Dış politika tartışalım. Oturalım, arkamıza üniversite diplomalarımızı asalım, tartışmaya başlayalım. Güzel olmaz mı? Millet dinlesin, tarımda eğitimde ne olacak.”

“24 Haziran’dan sonra fındık 15 lira olacak. “Kaynağı nereden bulacak?” diyor. Sen Suriyeliye nereden para bulduysan ben de yurttaşlarıma o parayı oradan bulacağım.”

ÖĞRENCİLERİNDEN OY İSTEDİ

“Öğrencilerim parmak kaldırabilir mi? Benim öğrencilerim. (Kalabalıktan öğrencilerini göstererek: “Hatırladım seni.”) Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim ama bu şehirde fizik öğretmeni olarak emeğim var. Yüzde 10 ekstradan öğretmenlik oyu istiyorum sizden.”

“Artvin yüzde 70 oy istiyorum sizden. Söz mü?”

“Hepinize çok teşekkür ediyorum.”