Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muharrem İnce babaevinde

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yoğun miting programına Arife Günü nedeniyle ara vererek doğduğu yer olan Yalova'nın Elmalık Köyü'ne geldi.

android-time 15:19 14 Haziran 2018
Haberler Gündem
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, yoğun miting programına Arife Günü nedeniyle ara vererek doğduğu yer olan Yalova'nın Elmalık Köyü'ne geldi.

Muharrem İnce, yoğun geçen seçim maratonuna bir günlük mola verdi. Dün akşam saatlerinde kent merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan annesi ve ailesinin yaşadığı Elmalık köyüne gelen İnce, geceyi kendi evinde geçirdi. Evden dışarı çıkmayan Muharrem İnce, bir ara gazetecilere el salladı, “Biraz dinlenmem lazım. Bugün istirahatteyim arkadaşlar, kusura bakmayın. Akşam köydeki iftara katılacağım. Yarın sabah ise bayram namazını kılıp ailemle bayramlaşacağım” dedi.

Muharrem İnce’nin, yarın akşam Yalova’da ikinci mitingini yapacak.

5e266f65-01e1-474c-8fb4-0b99cae24831 8ccab2c3-9832-45d1-b805-92a22596766d 26e2d2d4-b458-41f7-9b54-cff5277c7bb0 562a2f2d-4148-4af8-96a4-5b39c0117e0a a5638e33-bde9-47b4-ae85-bbc10a8a0e81 ce20e612-a488-4d54-b6dd-fde92834b8ce
Son güncelleme: android-time 16:0614.06.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar