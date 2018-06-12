Muharrem İnce bisikletçilere de ‘umut’ oldu

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Samsun mitinginde kendisine hediye edilen bisikleti, seçimden sonra Cumhurbaşkanlığı demirbaşına kaydettireceğini açıklaması bisikletseverlere de ilham kaynağı oldu.Hayatını Türkiye'de bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına adayan 'bisikletizm' hareketinin kurucusu Pınar Pinzuti "Muharrem İnce'nin bisikleti gündeme getirmesi bisiklet severlere umut verdi" dedi. Pinzuti'ye göre; İnce gibi bisikletsever birisinin Cumhurbaşkanı olması, Türkiye'de bisiklet kullanımını da artırır.

Bugüne kadar yapılan seçim çalışmalarında adaylar çeşitli vaatlerle, çeşitli sorunlara çözüm önerisinde bulunuldu. Ancak ilk defa bir seçim kampanyasında CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘Bisiklete binen bir Cumhurbaşkanı olacağım’ sözüyle bisikletle ulaşım gündeme geldi. Muharrem İnce’nin bu sözü üzerine özellikle büyük şehirlerin en büyük sorunu olan trafik sıkışıklığı için ‘Bisikletli ulaşım çözümü üretilir mi?’ düşüncesi akıllara geldi.

Bir bisiklet tutkunu olarak 2006 yılında, çeşitli rotalardaki bisiklet deneyimlerini insanlara aktarmak için bisikletizm’i açtığını söyleyen Pınar Pinzuti, sitenin gelişimini Sözcü’ye şu sözlerle anlattı: “Yaptığım gezilerde çocuklarını okula bisikletle götüren annelere, takım elbise ile işe bisikletle giden erkeklere imrenerek bakıyorum. Seyahatlerimden döndüğümde kendime hep ‘peki neden Türkiye’de böyle güzel bir uygulamaya sahip olamıyoruz’ diye sormaya başladım. Türkiye’de konforlu toplu taşıma araçlarına, bisiklet yollarına, yaya kaldırımlarına aynı anda sahip olmak oldukça karmaşık ve zor görünüyor. Önce belediyeden yol ve hizmet sağlamalarını istemem gerekiyor, ancak biliyorum ki belediye bir avuç bisiklet kullanıcısını dinlemeyecek. Bunun için sokaklarda daha çok bisiklet kullanıcısının olması gerekiyor. Bunun için insanlara en iyi rol model Cumhurbaşkanı olabilir.”

“Ülkemizde tüm ulaşım planlamaları otomobiller üzerine kurulu. Köprü, alt geçit, üst geçit, tüneller, şehir merkezlerindeki 4 şeritli geniş caddeler hep bu yaklaşımın eserleri. Kimse yayalar bu caddelerden nasıl karşı karşıya geçecek diye sormuyor. Eğer ulaşım planlamaları araçları değil, insanları hareket ettirmek üzerinden yola çıkmak gerekiyor. Otopark sorunu olmadığı için gitmeyi tercih ettiğiniz AVM yerine, yayalara ait kaldırımların sokaklarınızda rahat rahat esnaftan alışveriş yapmak ve çocuklarınızın AVM koridorlarında koşturması yerine, parkta oyunlar oynamasını istemez misiniz? Günümüzde erken gelen ölümlerin iki nedeni var: hareketsiz yaşam ve hava kirliliği. Bu iki soruna baktığımızda, bisikletin bireysel sağlık soruna ilaç ve bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasının kentlerdeki hava kirliliğine çare olacağını düşünüyorum.”

“MUHARREM İNCE UMUT VERDİ”

Muharrem İnce’nin ‘Bisiklete binen bir Cumhurbaşkanı olacağım’ sözünü samimi buluyorum. Uzun yıllardır bir politikacıdan bunu duymayı umuyordum. Muharrem İnce’nin Samsun mitinginin videosunu bir kaç kez izledim. Miting sırasında kendisine hediye edilen bisikleti sarayın demirbaşına ekleteceğine söz verdi ve sahnede bir tur attı. Ardından ise başka bir mitinginde dinleyicilerden birisinin ‘Senin sahneye bisikletle çıkman çok komik geldi, keşke binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın?’ sözleri ise Türkiye’de bisikletin genel olarak nasıl algılandığının göstergesi. Bisiklet bir çocuk oyuncağı olarak görülüyor. Yetişkinlerin bisiklete binmesi sadece komiklik olarak açıklanabiliyor. Bu algının değişmesi için rol modellere ihtiyacımız var. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak İnce bu konuda ilk adımı attı ve bisiklet severleri umutlandırdı.

“SEÇİMDEN SONRA BEKLENTİMİZ BİSİKLET ÜLKESİ OLMAK”

“Bugünün ve geleceğin en büyük sorunu kentsel ulaşım sorunun çözümlerini hayata geçirmek için seçimden sonra görev alacak Cumhurbaşkanından isteğimiz bu konuda öncü olması. Ülkemizin bir bisiklet ülkesi, daha doğrusu bisiklet dostu bir ülke olabilmesi için öncelikle “ulusal bisikletli ulaşım strateji ve planına” sahip olması gerekiyor. ‘İnsan odaklı’ söyleminin çok popüler olduğu bir dönemde özellikle şehirlerin bir numaralı sorunu ulaşım ve hareketlilik konusunda yasal düzenlemelerin tamamlanması için ulusal bir stratejik eylem planına ihtiyacımız bulunuyor.”