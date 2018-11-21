Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Muharrem İnce: Bu karar Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlar

CHP'li Muharrem İnce AİHM'in Demirtaş kararını ve hükümetten gelen tepkileri yorumladı.

android-time 15:30
Haberler Gündem
Muharrem İnce: Bu karar Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlar
CHP'li Muharrem İnce AİHM'in Demirtaş kararını ve hükümetten gelen tepkileri yorumladı.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce AİHM tarafından verilen Selahattin Demirtaş kararını twitter hesabından yorumladı.

Hükümet kanadından gelen eleştirileri de gündemine taşıyan İnce, “1987 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dahil binlerce yurttaşımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yaptı, yapılan başvurulara istinaden mahkeme tarafından verilen kararlar Türkiye tarafından yerine getirildi. Taraf olduğumuz sözleşmeler Anayasamıza göre iç hukukumuzun bir parçasıdır ve uygulanmak zorundadır. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Cumhurbaşkanının “bizi bağlamaz” açıklaması sadece bu kararla ilgili olmanın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir ve Türkiye'deki tüm yargı kararlarını sakatlayan bir anlayışın devletin tepesindeki kişi tarafından itirafıdır.” yorumunda bulundu.

ince-111İLGİLİ HABERErdoğan: Bizi bağlamaz, Adalet Bakanı: Mahkemenin işiErdoğan: Bizi bağlamaz, Adalet Bakanı: Mahkemenin işi

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Son güncelleme: android-time 15:3121.11.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar