Muharrem İnce: Bu karar Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlar

CHP'li Muharrem İnce AİHM'in Demirtaş kararını ve hükümetten gelen tepkileri yorumladı.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce AİHM tarafından verilen Selahattin Demirtaş kararını twitter hesabından yorumladı.

Hükümet kanadından gelen eleştirileri de gündemine taşıyan İnce, “1987 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dahil binlerce yurttaşımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yaptı, yapılan başvurulara istinaden mahkeme tarafından verilen kararlar Türkiye tarafından yerine getirildi. Taraf olduğumuz sözleşmeler Anayasamıza göre iç hukukumuzun bir parçasıdır ve uygulanmak zorundadır. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti'ni bağlar. Cumhurbaşkanının “bizi bağlamaz” açıklaması sadece bu kararla ilgili olmanın çok ötesinde bir içeriğe sahiptir ve Türkiye'deki tüm yargı kararlarını sakatlayan bir anlayışın devletin tepesindeki kişi tarafından itirafıdır.” yorumunda bulundu.