Muharrem İnce 6 gün önce ‘Benden kurultay sözü duyamayacaksınız’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisini cumhurbaşkanı adayı gösterince, "Bir daha onun karşısına aday olarak çıkmam" diyen Muharrem İnce dün TBMM'de hem bu sözünden, hem de, sadece 7 gün önce 26 Haziran'da yaptığı kısa değerlendirmede, gazetecilerin "olağanüstü kurultay isteyecek misiniz" sorusuna, "Benim ağzımdan kurultay duyamayacaksınız" sözünden döndü. Dün yemekte bir araya geldiği Kılıçdaroğlu'na "kurultay" istediğini söyledi.

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce bundan sadece 6 gün önce 26 Haziren 2018’de eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile yaptığı görüşmeden sonra bir gazetecinin sorusu üzerine “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.” ifadelerini sarf etmişti. İLGİLİ HABER Son dakika.. Muharrem İnce: Bir kişi dahi partiden istifa etmesin İLGİLİ HABER İnce: Kılıçdaroğlu'nun karşısında asla aday olmam