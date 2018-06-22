Muharrem İnce’den Ankara Tandoğan’da tarihi miting!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara'da büyük bir miting gerçekleştirdi. Tandoğan Meydanı'nda yüzbinlerce kişiye seslenen İnce, TRT, AA ve YSK'nın yöneticilerine sert tepki gösterdi. İnce, Cumhurbaşkanı olması durumunda bu yöneticilerin yargılanacaklarını söyledi. Ankara'daki mitingde İnce'ye bir de sürpriz yapıldı. Gelin ve damatlıklarıyla mitinge gelen bir çift İnce'ye büyük bir sevinç yaşattı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara’da düzenlenen büyük mitingde halka bir araya geldi. Tandoğan Meydanı’nda düzenlenen mitinge halk büyük ilgili gösterdi.

Yüzbinlerce kişi mitingin başlamasına saatler kala alanı doldurmaya başladı.

Alanda ‘Başkan İnce’ sloganlarıyla karışlanan Muharrem İnce, “Bu 106. mitingimiz ama görüyorum ki buradan ucu görünmüyor kalabalığın. Bu miting gördüğüm en sıkışık miting. Bundan daha sıkışık bir miting görmedim ben” dedi.

SANDIK ÇAĞRISI YAPTI

Seçim öncesi vatandaşlara uyarıda bulunan İnce, “Pazar günü; ben, sen, o yok. Biz var, biz. 50 günde evimde ya 2 gece yattım ya 3 gece. 7 kilo verdim. Yarından sonra sıra sizde, pazar sabahı geç kalmayın, okulların bahçesinde yatın. Pazar günü acıkmayın, uykunuz gelmesin, hasta olmayın. Pazar günü oyunuzu kullandıktan sonra okuldan ayrılmayın. Sandıkları sakın terk etmeyin” ifadelerini kullandı.

“O YÖNETİCİLERİ YARGIYA GÖNDERECEĞİM”

Anadolu Ajansı, TRT ve YSK’ya da sert tepki gösteren İnce, “Pazar günü sabah Yalova’da oyumu kullanıp doğru Ankara’ya geleceğim. Bakın 3 tane kurum; biri Anadolu Ajansı, biri TRT, öbürü de YSK. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olacağımı biliyorum. Hiçbir intikam duygum yok ama bu 3 kurumun yöneticilerini yargıya göndereceğim. Bağımsız, tarafsız bir yargıya göndereceğim” dedi.



“ANAYASAL SUÇ İŞLİYORLAR”

Eleştirilerini sürdüren İnce, “Dedim ya; bu TRT, YSK, AA. Bunlar anayasal suç işliyor. Anayasaya uymuyorlar. Arkadaşlara hesaplattırdım, kampanya dönemi boyunca Erdoğan’ı 181 saat göstermiş. Muharrem İnce’yi 15 saat göstermiş. Meral Akşener’i 3 saat, Temel Karamollaoğlu’nu 1 saat, Selahattin Demirtaş’ı 32 dakika, Doğu Perinçek’i 38 dakika göstermiş. 181 saat gösteriyorsun birini, öbürünü dakikayla gösteriyorsun. Seni yargılamayacağız da kimi yargılayacağız. O yandaş medya şimdi yazıp çiziyor ya bakmayın siz onlar pazar gününden sonra bu garibanın yanına gelecekler” ifadelerini kullandı.

SAHTE BROŞÜRLERE SERT TEPKİ

Ankara’da sahte broşür dağıtanları da hedef alan İnce, “Ankara’da bugün bir şey yapmışlar, üstüne CHP logosu basmışlar, türbanı kaldıracağım, şunu yardımcım yapacağım gibi… Bunlar nasıl Müslüman, bunlar nasıl insan anlamış değilim. Bu broşürleri hazırlayan ahlaksıza, namussuza sesleniyorum; bunlar sahtekar, yalancı. Bunlar bırakın Müslüman olmayı insan bile olamaz. Bu broşürlerin benimle ve CHP ile hiçbir ilgili yoktur. Bunlar paçavradır. Benim Cumhurbaşkanlığımda istediğin yerde başörtünü tak. Korkmadan tak, bizim böyle bir derdimiz yok” ifadelerini kullandı.

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“SEN DEĞİŞTİĞİNDE HER ŞEY DEĞİŞECEK”

Yeni yönetim şeklini açıklayan Erdoğan’a seslenen İnce, “Dün devletin yönetim şemasını açıkladı. Ortada bir güneş var, etrafında da farklı yörüngelerde uydular var. Yönetim şemasına bakın, Cumhurbaşkanı güneş, vay be… Etrafında da yalakaları var. Dünyada böyle bir devlet yönetimi, şirket yönetimi, organizasyon şeması yok. Bu hastalıklı bir yapıdır. Bu tek adam dayatmasıdır. Bu paralel devlet kurmaktır. Bu ortak akılla Türkiye’yi yönetmek değil, ‘tek akılla Türkiye’yi yöneteceğim’ demektir. Emin olun ne yaptığını bilmiyor. Ne diyor, ‘kampüs değil, külliye. niye öyle Batı sözcüklerini kullanıyorsunuz’ diyor. Bu yeni sistemde de yazmış finans ofisi. Kampüse külliye diyen adam buraya da finans ofisi yapmış. Yanındakileri değiştirdi olmadı, bakanlarını değiştirdi olmadı. Çankaya Köşkü’nü değiştirdi olmadı. Devletin yapısını değiştiriyor olmayacak. Erdoğan! Bu zahmete gerek yok sen değiştiğin zaman her şey değişecek” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİĞİ YÜZDE 5’İN ALTINA DÜŞÜRECEĞİZ”

İyi bir gelecek planladıklarını ifade eden İnce, “Cumhuriyet döneminde ilk kez toprak kaybettik, Erdoğan Süleyman Şah Türbesi’ni kaybetti. Erdoğan Türkiye’yi Washington’dan Brüksel’den yönetiyor, ben Türkiye’yi Ankara’dan yöneteceğim. Bu seçimin kaybedeni olmayacak, herkes kazanacak. Başı kapalılar kaybetmeyecek, kadınlar kaybetmeyecek, Kürtler kaybetmeyecek, Türkler kaybetmeyecek, gençler kaybetmeyecek, Aleviler kaybetmeyecek. Annelere sesleniyorum, gençlerimizi iyi eğiteceğiz, onları yurt dışına göndereceğiz. Okullarımız nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayrılmayacak. İşsizliği yüzde 5’in altına düşüreceğiz. Bunları yapabilmek için yorgun adama değil, taze kana ihtiyaç var! 16 sene önce dedi ki; ‘Artık yeni bir dönem başlıyor, artık milletvekilleri lojmanlarda değil halkın arasında oturacak.’ Kendisi Keçiören’de apartman dairesinde oturdu. İyi dedik, güzel. Sonra bir baktık, Çankaya Köşkü’nü de beğenmedi, 1150 odalı Saray yaptırdı kendine. O da yetmedi İstanbul’da 5 saray, Marmaris’te yazlık saray… Sarayperest! Marmaris’teki yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim” dedi.

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“SAKIN TEDİRGİN OLMAYIN”

“Ankara’daki kamu görevlilerine sesleniyorum, sakın tedirgin olmayın” diyen İnce, “Seçimi ben kazanacağım, devlet de tıkır tıkır işleyecek. Layıkıyla o göreve gelenler hiç merak etmeyin, başı açıkmış kapalıymış bakmam, ilgilendiğim tek şey siz o işi biliyor musunuz bilmiyor musunuz. Sanayi ve Girişimcilik Bakanlığı kuracağız, Ticaret ve Esnaf Bakanlığı kuracağız, baştan söylüyorum bunları. Erdoğan’la benim aramda bir köprü polemiği var. Demirel’in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 TL’ye geçiyoruz, Erdoğan’ınkinden gidiş 114 TL geliş 114 TL. Bayramlarda Demirel’in köprüsü bedava, Erdoğan’ın köprüsü parayla. Dün bana diyor ki, gerçekten zavallı kimyası bozuk, bana diyor ki ‘paran varsa geç ne konuşuyorsun?’ Erdoğan ben milletvekiliyim, benim param var ben geçerim de kamyoncu nasıl geçecek? Benim derdim kamyoncu! Parası olan geçsin diyor, yakında şunu derse şaşırmayın ‘Parası olan hastalansın, parası olan yaşasın’ Millet bahçesi yapıyormuş, sen dünyanın en büyük millet bahçelerinden birisi olan Atatürk Orman Çiftliği’ne Saray yaptın, ne millet bahçesi!” dedi.

100 TL ZAM SÖZÜ

Erdoğan için ‘O artık halkın adamı değil’ diyen İnce, “O artık kibirli birisi, kardeşim dediklerinden yanında kimse yok, Rizeliyim diyor, Rize çayını beğenmiyor, kilosu 4500 TL olan beyaz çay içiyor. 2002’deki Erdoğan değil o, yorgun Erdoğan, heyecansız Erdoğan, insanlara tepeden bakan, her şeyi bilen bir Erdoğan. Bugünlerde uydurdukları bir yalan var, bazı yardımları kaldıracakmışım. Doğum yardımı, gebelik yardımı, dul maaşı, muhtaç asker yardımı, şartlı eğitim yardımı, öğrenci yardımı, kaymakamlık bursu, yoksullara kira yardımı, engelli bakımı yardımı, fakir muhtaç yardımı… 81 milyonun huzurunda söz veriyorum, bu yardımlara asla dokunulmayacak, bu yardımların hepsine 1 ay içinde 100 TL zam yapılacak” ifadelerini kullandı.

GELİN VE DAMAT SÜRPRİZİ

Mitingde gelin ve damadı gören İnce, “Eyvah eyvah, gelin de burada. Gelinle damada yer verin. Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, serum takılı olanlar geldi ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim” dedi.

HALKA AA UYARISINDA BULUNDU

Halka çağrıda bulunan İnce, “Ben de size pazar günü zafer vadediyorum hiç merak etmeyin. Hiçbir taşkınlık istemiyorum, hiçbir kötü slogan olmasın. Ankaralılar, 1.meclisin önünde hazır olun. O yandaş Anadolu Ajansı yalan yanlış bilgi verebilir, sakın moralinizi bozup sandıkları terk etmeyin. Söz mü?” dedi.

İŞTE MUHTEŞEM ANKARA MİTİNGİNDE RENKLİ KARELER…